Sandra Afrika priznala da je sve bio dio marketinga: Brutalno isprozivala kolegu, nije birala riječi

Sandra Afrika se dotakla pokušaja poljupca sa Mc Stojanom, te priznala šta joj je rekao kada su se čuli sjutradan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Već nedeljama se na društvenim mrežama deli snimak sa jednog nastupa na kojem se vidi kako MC Stojan pokušava da poljubi Sandru Afriku u usta tokom zajedničkog izvođenja njihove pjesme.

Njih dvoje su snimili duet koji redovno izvode uživo, a baš u toku jednog od tih nastupa, MC Stojan je u jednom trenutku pokušao da je poljubi, ali je Sandra to uspješno izbjegla.

Gostujući sinoć u Amidžiju, Sandra je otkrila da ništa od toga nije bilo unaprijed dogovoreno i da je i nju sve iznenadilo.

Izvor: Tiktok/screenshot/@vukanoviccc

"Ne znam, moraš njega da pitaš. Ma gdje je bilo dogovoreno. I ja sam mislila da smo kolege", rekla je kroz smijeh, pa dodala:

"Svi znamo kakav je on blesav, mislila sam da smo brat i sestra. To je njemu marketing, zove me sjutradan i kaže: "Si vidjela kakav marketing“, ja kažem: "Bježi bre budalo nemoralna“. Stvarno nisam znala, htio je da napravi neku foru. Ja sam mislila da sam to iskusno izbjegla, međutim, neko je to iz publike zabilježio i ne možeš da pobjegneš od toga", ispričala je Sandra.

Podsjetimo, snimak sa tog nastupa vrlo brzo je postao viralan, naročito na TikToku.