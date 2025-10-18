Ana Bekuta otkrila istinu o svom zdravstvenom stanju: Morala u bolnicu na analize, pa sve objavila javno

Pjevačica Ana Bekuta morala je u bolnicu kako bi odradila hitne analize, a sada je pokazala kakvi su joj rezultati.

Izvor: Pink

Ana Bekuta (66) je zašla u sedmu deceniju, te odgovorno vodi računa o svom zdravlju. Ona je priznala da je uz pomoć zdrave ishrane regulisala krvnu sliku i dovela je do perfekcije, te je sada mirna.

"Nakon šest nedelja promišljene ishrane moja krvna slika je besprekorna. Hvala!" pohvalila se Ana na Instagram profilu.

Izvor: Instagram/anabekuta1/Printscreen

Ana je neko ko izuzetno vodi računa o zdravoj ishrani, pa se dešava da hranu često unapred poručuje i sprema.

Pogledajte još njenih slika:

Na meti prevaranata

Podsjetimo, pjevačica se nedavno našla na meti prevaranata na Internetu kada je njen lik iskorišćen u komercijalne svrhe. Naime, kako je ona tada otkrila, pojavila se u lažnom videu gde navodno reklamira odnosno daje recept za proširene vene.

"Na Fejsbuku se pojavio video u kom navodno dajem recept za liječenje varikoze. Ne želim da ljudi nasedaju, jer je u pitanju klasična internet prevara. Uz pomoć vještačke inteligencije kreiran je video koji obmanjuje", poručila je.

Oproštaj od Halida Bešlića

Folk zvijezdi je teško pao odlazak kolege Halida Bešlića, te mu je na mrežama posvetila nekoliko objava uz emotivne reči:

"Čim su mi javili da Halid preminuo, sjetila sam se one njegove izjave od pre nekoliko godina kada je rekao - 'Više bih volio da me pamte kao dobrog čovjeka nego kao dobrog pjevača'. Danas, kada se opraštamo od njega, zaista je teško odlučiti da li je bio bolji pjevač ili je bio bolji čovjek.

O Halidu Bešliću jednako lijepo mogu govoriti muzički producenti, kompozitori, aranžeri, profesori klavira i intelektualci kao i njegove komšije, prijatelji, prodavci na pijacama i u mesarama, kasirke, kao i njegovi obožavaoci, slučajni prolaznici, siromasi i prosjaci."

Pogledajte slike Ane i Halida:

"Ovih dana internet je prepun anegdota i ispovjesti poznatih i nepoznatih ljudi kojima je ovaj čovjek uljepšao život i nikada se time nije pohvalio. Ovih dana poznati i nepoznati ljudi pišu i govore o Halidu Bešliću samo najbolje i najljepše, i niko to ne govori iz kurtoazije. Svi oni govore istinu o načinu na koji je živio s ljudima.

Otkako je Halid umro, javljaju se poznati i nepoznati ljudi iz svih djelova bivše države, ljudi različitih veroispovjesti, različitih nacionalnosti i različitih uvjerenja - ljudi razdvojeni politikom i sukobima, koji se nikad ranije ni u čemu nisu složili. Sad su se složili u žalosti za Halidom. To je trebalo postići i to je mogao postići samo poseban i rijetko dobar, pravedan i velikodušan čovjek."

"Imala sam to zadovoljstvo da jednu od svojih poslednjnih pjesama Halid Bešlić snimi sa mnom. Iako smo zajedno otpjevali priču o ljubavi u jesen života, o ljubavi u starosti, on uopšte nije bio ostario. Umro je, a nije ostario. Niko nikada za Halida Bešlića nije rekao da je ostario. Tako žive i umiru veliki ljudi."

"Halid se nije bojao života ni smrti. Ni siromaštva ni uspjeha. Nije se bojao teške sudbine i nije se plašio da bude srećan čovjek. Živeo je potpuno ispravno jer je jedino tako i znao da živi. I još dugo će da se takmiče dobar čovek Halid i dobar pjevač Halid u tome kojeg se narod bolje sjeća. Svaki dan ćemo čuti neku novu priču o čovjeku Halidu i pevaču Halidu, i nikada nećemo uspjeti da procijenimo je li više ostavio nama na zemlji ili je više dobrih djela ponio sa sobom", zaključila je Ana.