Ana Bekuta od bivšeg dečka uzela 50.000 € i pisaći sto? Na sudu izbio haos, morao jednog da se odrekne

Pjevačica je zapravo bila u vanbračnoj vezi sa bivšim partnerom Predragom Vodovićem Prejom, a poznato je da je on ulagao u njenu karijeru

Posljednjih nedelja, Ana Bekuta se ponovo našla u žiži zbog priča o njenom prošlom braku iz kog je, navodno, izašla bez ičega.

No, sada su se pojavili navodi da je pjevačica zapravo sa bivšim partnerom Predragom Vodovićem Prejom bila u vanbračnom odnosu, kao i da je iz istog izašla bogatija za 50.000 eura.

"Kada se Ana porodila i shvatila da otac njenog djeteta ne želi zajednicu sa njom, ona je svog sina dala u Dom za nezbrinutu djecu u Zvečanskoj, a udala se za bas gitaristu jednog benda sa kojim je počela da radi. Nedugo zatim upoznala je i Predraga Vidovića Preju. Vrlo brzo su se smuvali, a Ana je zajedno sa njim pobjegla u Njemačku i ostavila svog prvog muža. Oni su zajedno napravili orkestar Ana B. Takođe su zajedno ulagali i u njenu karijeru. Sa Prejom se zapravo nikada nije ni vjenčala, to je bila vanbračna zajednica.

Podsjetite se i kako je u mladosti izgledala Bekuta:

"U međuvremenu njih dvoje su radili u Njemačkoj i kada su se vratili nastavili su život u Šapcu. Njen sin je tada imao oko desetak ili dvanaest godina i Preja je insistirao da ga uzmu iz doma da živi sa njima. Ta veza je potrajala neko vrijeme, a onda se Ana smuvala sa Šmakićem", tvrdi izvor za Scandal.

Isti izvor tvrdi da je Bekuta imala vrlo živopisan život i da mu nije jasno zašto onda ne demantuje činjenicu da je sa Prejom bila u vanbračnoj zajednici.

"Ma kakav crni brak, oni su bili u vanbračnoj zajednici. Kada je počela da se zabavlja sa Šmakićem njih dvoje su se razišli. Ona je tada iz kuće iznijela stvari kamionom. Nikome nije jasno zbog čega ne demantuje priču da je otišla bez ičega kada su sastavili u prisustvu advokata sporazumno poravnanje. Naime, Bekuta je tužila Preju, ali je i Preja tužio Bekutu. Onda su se njihovi advokati dogovorili da se vansudski poravnaju i to na taj način što će Preja na ruke Bekuti isplatiti 50.000 maraka i dati joj i neki pisaći sto. On se odrekao prava da traži pare za ono što je uložio u njenu karijeru", ispričao je izvor, a Scandal je imao u posjedu skenirane kopije vansudskog poravnanja i priznanice po kojoj je Bekuti isplaćen novac do posljednjeg dinara.

"Ona se sa Šmakićem preselila u stan koji su joj dali Bilja Jeftić i Aca Ilić. U jednom trenutku pokušala je i da se pomiri sa Prejom, međutim do toga nije došlo. Ne mogu da kažem do kada, ali Anin sin je ostao kod Preje još neko vrijeme, a koliko to mi nije poznato. Znam samo da je on batalio muziku, za sve vrijeme njihove veze ona ga je ubijeđivala da on ne može da ima djecu. Čovjek ih ima troje i to sa drugom ženom koju je upoznao poslije Bekute. Ne bavi se više muzikom, završio je fakultet", završava svoje tvrdnje izvor za Scandal.

On dodaje i to da joj je navodno bivši partner dao propoznatljiv nadimak:

"Mega talenat njoj niko ne osporava, ali trebalo bi da se sjeti da je Preja bio taj koji joj je i dao ime Ana Bekuta. I da je vrijeme da se sazna istina, pa mogla bi malo da poradi na tome i da istu kaže!"

