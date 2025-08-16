"Meni je Ana Bekuta toliko išla na živce": Poznati muzičar otkrio šta je uradio kako njena pjesma ne bi postala hit

Harmonikaš Dragan Stojković Bosanac nekada je imao namjeru da "začini" karijerni put pjevačice, kada je ona, puna samopouzdanja, došla u njegov studio.

Bosanac je ispričao kako nije vjerovao u pjesmu koja se Ani dopala, te joj je namjerno napravio komplikovan foršpil koji je kasnije postao pravi izazov za muzičare.

Dragan je priznao kako mu je Bekuta tada stala na žulj, pa je odlučio da joj postavi težak zadatak koji je priželjkivao da neće savladati.

"Ima jedna pjesma koja je postala hit, a meni je Ana Bekuta toliko išla na živce kada je došla i rekla: 'E, ovo je prava pjesma'. Bio sam nakrivo nasađen u tom trenutku i napravim uvod za pjesmu, takozvani foršpil ,da ga ja sada ne znam odsvirati, samo da ga zakukuljim da ne postane hit. Obično biva 'Daj napravi taj uvod da svi mogu da odsviraju", ispričao je Stojković, otkrivši da se radi o pjesmi "Rano moja".

Otkad je prvi put počeo da aranžira i producira, Bosanac ima isti princip rada koji nije mijenjao do dana današnjeg.

"Jedna pjesma, jedan termin. To i danas radim. Ja produciram pjesme onako kako bih ja volio da pjevam i mogu sve da otpjevam samo u falsetu i uradim dobru pripremu. Pjevač kada dođe u studio on je spreman. Ali počinje zamor. Sjećam se kada smo snimali prvu ploču Bekuti, došla je 'napucana', ja kažem: 'Pusti je da otpjeva cijelu ploču, pa ćemo sutra nastaviti'. Kada je Ana završila i pitala da li smo završili, ja kažem: 'Gotovo, za danas'. I posle smo snimali osam pjesama osam dana"; izjavio je Bosanac za Grand.

Njegova prva izjava nakon napuštanja "Zvezda Granda"

Bosanac je za medije prokomentarisao svoju poslovnu odluku.

"Šta da vam kažem... Sve je rečeno. Osjećam se super. Isti ću biti kao što sam i bio. Ja ne postavljam stvari. Muzika je nešto što se mora voljeti i njegovati", izjavio je Bosanac za Republiku i dodao:

"Da vam kažem, ja sam profesionalac, ja nisam amater. Ja sam i tu ušao na poziv Saše Popovića, prije 15 godina da mu pomognem, koje godine sam ušao... 2009, još dok nisu bili ovi mentori i članovi žirija su se mijenjali. Otkad sam se pojavio, više nisam izašao. Ja sam tu bio zbog Popovića, koji je bio divan čovjek i znalac svog posla."