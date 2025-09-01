"Neće mi nedostajati, dosta sam ih gledala 10 godina": Ana Bekuta bez dlake na jeziku o odlasku kolega iz žirija

Marija Šerifović, Viki Mijković i Dragan Stojković Bosanac nisu više dio žirija "Zvezda Granda", a upravo je o njima govorila pjevačica Ana Bekuta.

Pjevačica Ana Bekuta biće članica žirija u novoj sezoni muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Prije početka snimanja, osvrnula se na brojne teme, uključujući i bivše kolege koji su napustili žiri.

"Kao i svake godine, vjerujem da ćemo pronaći novu zvijezdu Granda i da će ta ista zvijezda napraviti dobru karijeru. Ja uvijek svakom takmičenju, svake godine, prilazim sa istom željom i istom mišljenju", rekla je Ana Bekuta.

Na pitanje kako će se slagati sa Darom Bubamarom, Bekuta je rekla:

"Mislim da ću se fenomenalno slagati. Dara je energična, vrcava, duhovita, šarmantna. Tu drčnu crtu nisam osjetila, možda ću, ali mislim da ćemo se dobro slagati."

Ona je govorila i o članovima žirija drugih takmičenja.

"Te što su otišli neću da komentarišem, šta tu da se kaže? Konkurencija je zdrava, volim što imamo konkurenciju konačno."

Upitana ko će joj najviše nedostajati, Viki Miljković, Bosanac, Marija Šerifović, Bekuta je rekla sledeće:

"To su sve moji dobri drugari, neće mi nedostajati da vam iskreno kažem (smijeh). Dosta sam ih gledala 10 godina! Šalim se malo. Možda je dobro da odu pa da se vrate, da se uželimo jedni drugih."

Anu Bekutu su pitali kako komentariše to što se Lepa Brena nije pojavila na pomenu Saši Popoviću.

"Kako vi znate da Brena nije bila dan ranije, kasnije. Dva sata kasnije? Cio dan ste dežurali? Ja vjerujem da je Brena bila, samo da nije željela da se slika", izjavila je Ana Bekuta.