"Otišli su otac, majka i Milutin, sad sam ja na redu": Ana Bekuta prvi put progovorila o bolesti

Ana je otkrila da je, uprkos tome što se na Balkanu mijenjaju mnoge stvari, bolest i dalje ostaje tabu tema i na bolesne ljude se gleda drugačije.

Izvor: Instagram/anabekuta1

Ana Bekuta u prethodnom periodu više puta je bila odsutna iz emisije Zvezde Granda, a kao razlog se gotovo uvijek navodilo njeno narušeno zdravstveno stanje.

Pjevačica se, međutim, suočavala i sa velikim životnim gubicima – 2021. godine ostala je bez svog partnera Milutina Mrkonjića, a dvije godine kasnije preminula joj je i majka. Ove tragedije duboko su je pogodile i obilježile poslednjih nekoliko godina njenog života.

Uprkos svemu što je prošla, Ana kaže da se ne plaši ni bolesti, ni smrti, jer je, kako ističe, svoj život potpuno predala u Božje ruke.

"Čovjek se razvija i raste kad prebrodi velike, teške situacije koje ga dočekaju. Zahvalna sam Gospodu i na svakoj patnji koju sam okusila proteklih godina. Smislena patnja je ono što nosi svako ljudsko biće vrijedno života. Život je, zapravo, potpuno besmislen bez patnje i krsta", rekla je Ana Bekuta za Story.

Ana o smrti oca, majke i Milutina

"Bilo je više gubitaka… Prvo je ’97. otišao tata, a majka 2023, dvije godine posle Milutina. Onda sam shvatila da sam ja na redu. To je to, to je život, želim samo da ide po redu", rekla je pjevačica, koja se dotakla i svog zdravstvenog stanja.

"Bolest je tabu na Balkanu, veliki tabu. Ljudi su, nažalost, nemilosrdni prema bolesnim ljudima iako toga vjerovatno nisu svjesni. Od toga se prave senzacije koje, nažalost, ne čine dobro nikome", kaže Ana koju nisu pogađali napisi o njenom zdravstvenom stanju.

"Predala sam život u ruke Gospodu"

"Odavno se ne nerviram zbog bilo kakvih natpisa o meni. Većina toga što javne ličnosti čitaju o sebi u medijima uopšte ne pripada njihovom životu. Život je ono što se dešava kad se isključi televizor i “poklopi” mobilni telefon", rekla je Ana i dodala:

"Cio svoj život sam predala u ruke Gospodu i sve što se dešava prihvatam s radošću. I ono lijepo i ono ružno. Sve. Godine donose mir i prihvatanje svega što život nosi. S godinama je sve manje dramatizacije i očaja. Desilo mi se sve što je moralo i trebalo da se desi. Kad se osvrnem i vidim svoje greške, oprostim ih sama sebi, znajući da sam u momentu kad sam ih napravila htjela samo najbolje", zaključila je Bekuta.