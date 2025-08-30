logo
Veljko Ražnatović u dresu Obilića: Objavio sliku s pokojnim Arkanom, evo šta su tad pisali u novinama

Veljko Ražnatović u dresu Obilića: Objavio sliku s pokojnim Arkanom, evo šta su tad pisali u novinama

Autor Dragana Tomašević
0

Veljko Ražnatović je na društvenoj mreži Instagram objavio sliku iz djetinjstva, na kojoj pozira s ocem, Željkom Ražnatovićem Arkanom

Veljko Ražnatović u dresu Obilića Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Veljko Ražnatović objavio je na društvenoj mreži Instagram iz detinjstva, sliku na kojoj je sa pokojnom ocem Željkom Ražnatovićem Arkanom.

U pitanju je slika isječka iz novina, gde ga Arkan ponosno drži dok on nosi dres svog tadašnjeg fudbalskog kluba Obilić.

Pogledajte, sliku ispod koje piše "Desetka", zbog broja na Veljkovom dresu:

Izvor: Ig printscreen / ac3isb4ck

"Ja svog tatu upoznao nisam"

Bokser je nedavno progovorio o ocu, te je je otkrio šta misli na šta bi Željko bio ponosan.

 Pročitajte još: "Kao da vas je moja Svetlana rodila": Cecin sin vidio šta su uradili reprezentativci Srbije, pa odmah reagovao

"Ne znam... Stvarno ne znam. Kao što vi i sami znate, ja upoznao svog tatu nisam. Možda bi htio da završavam treći fakultet ili da sam u totalno nečemu petom... Ne znam. Vjerujem da bi sigurno bio ponosan na čovjeka u kakvog sam se napravio. E, sad, da l' bi bio ponosan na neke stvari iz prošlosti - siguran sam da ne", priznao je Ražnatović.

Tagovi

Veljko Ražnatović Arkan

