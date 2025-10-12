Veljko Ražnatović zbunio javnost potezom: Šta se to dešava sa Cecinom vilom na Kipru?

Veljko trenutno boravi na Kipru, odakle se oglasio, a mnoge je zbunio potez.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bokser Veljko Ražnatović otputovao je na Kipar, odakle je odmah podelio prve utiske sa putovanja na svom Instagram profilu.

Sin pevačice Svetlane Cece Ražnatović najpre je objavio fotografiju iz automobila sa oznakom lokacije, a potom i snimak iz hotelske sobe.

Veljko je pokazao impresivan pogled sa terase, koji obuhvata more i brojne bazene luksuznog hotelskog kompleksa u kojem je odseo, ali nije to izazvalo veliku pažnju.

Odabrao hotel umesto svoje vile

Iako je poznato da porodica Ražnatović poseduje kuću u Aja Napi, razlog Veljkovog boravka u hotelu još nije poznat. Upravo to izazvalo je brojna pitanja i komentare fanova, koji se pitaju zašto nije odseo u porodičnoj vili i šta se tačno dešava sa luksuznom nekretninom.