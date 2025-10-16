"Pio sam, ne mogu da kažem da nisam": Šokantno priznanje Darka Lazića o strašnom udesu, progovorio o zatvoru

Pjevač Darko Lazić otvoreno je govorio o saobraćajnoj nesreći.

Izvor: Instagram / darkolazicofficial

Darko Lazić progovorio je o saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u blizini Beogradske arene. Tom prilikomn povrijeđeni su njegova supruga Katarina i on, a Darko je sada priznao da jeste pio alkohol prije udesa.

"Neću da kažem da nisam pio, popio sam, ali na snimku sam sipao energetsko piće da vidim Kaćinu reakciju, da se našalim sa njom. Kasnije sam popio par pića, ne mogu da kažem da nisam. Čekam da vidim ljekarski nalaz, mislim i stojim iza toga da je 1.90 i nešto, to je dvije flaše, to je nemoguće. Nisam toliko popio, popio sam par pića", rekao je Darko Lazić u emisiji Scena.

Upitan je šta piše u izvještaju, kojim je mahao naskon sabraćajne nezgode.

"Nisam čitao, bio sam bijesan na sebe, taman mi je sve lijepo krenulo, i pijesme, i život i sve, i onda mi se desi ovakva neka glupa priča gdje smo mogli i Kaća i ja da nastradamo. Bio sam tužan i utučen", priznao je Darko Lazić.

Darkova kuma, Adreana Čekić, izjavila je da bi mu pjevala na ispraćaju u zatvor, ukoliko bude došlo do toga.

"To je lijepo sa njene strane, to je ljudski. Andreana je rekla da bi mi pjevala ispraćaj u zatvor. Ako dođe do toga, zakon postoji za sve, postoji i za mene. Ne odlučujem ja, odlučuje sud, kako bude tako će biti", rekao pevač.

Pogledajte Darkove fotografije posle saobraćajne nesreće: