Evo šta vozi Darko Lazić nakon udesa: Isplivala fotka pjevača, društvene mreže gore

Darko Lazić ne krije da voli adrenalin i vožnju, a poslednjom objavom izazvao je veliku pažnju.

Pjevač Darko Lazić nedavno je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, koja se dogodila prije oko tri nedelje. Vraćajući se s jedne proslave, udario je u gradski autobus. Nakon incidenta, Lazić je izjavio da je do nesreće došlo zbog loših uslova na putu, naglasivši pritom da ne planira da odustane od vožnje zbog, kako je rekao, "manje saobraćajne nezgode".

Poznato je da Darko Lazić ima veliku slabost prema luksuznim automobilima i brzim motorima, a da ga nedavna nezgoda nije mnogo potresla, pokazao je novom objavom na Instagramu. Na fotografiji pozira pored svog motocikla.

"Takve nesreće se dešavaju kod nas u Srbiji nažalost pedeset puta na dan se neko čukne i udari. To je odjeknulo jer sam to ja. Sve će doći na svoje. Javnost će saznati kako je sve bilo, bez trunke laži i foliranja. Ako dođe do toga da platim kaznu, ako dođe do toga da odem i u zatvor, sve ću da podnesem muški kao što treba, jer za mene postoji zakon kao i za sve ostale. Nisam od onih ljudi koji će da traži preko veze, znači zakon je za sve isti. Kako sud odluči, tako će da bude", rekao je pjevač.