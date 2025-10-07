"Pevala bih na ispraćaju u zatvor": Andreana otkrila šta bi radila ako se Darko Lazić nađe iza rešetaka

Andreana Čekić govorila je o udesu svog kuma Darka Lazića.

Izvor: MONDO, Đorđe Milošević

Pevač Darko Lazić i njegova surpuga Katarina proslavili su prvi rođendan ćerki Srni. Među gostima našla se i kuma Andreana Čekić, koja je kasnila na gala slavlje. Ona je prokomentarisala saobraćajnu nesreću koju su Lazići doživeli 25. septembra u blizini Beogradske arene.

"Moji kumovi spremaju dugo Srnin prvi rođendan, verujem da su spremni. Znam da je tu Ana Sević, mi cirkulišemo tako na veseljima, najčešće Darkovim... Snima emisiju, pa kasni? Jes", pa progovorila o udesu:

"Potresla sam se bila jako. Ljudi vole da komentarišu, posebno Darka, njegov život je svima interesantan. Ono što ja kažem Darku nek ostane između nas, drago mi je da je živ i zdrav, videli ste svi povredu na glavi, to je sve što se desilo."

Ukoliko Darko bude završio u zatvoru Andreana će mu pevati na ispraćaju, ali i dočeku.

"Ako Darko ode u zatvor, donosiću mu sve što treba. Cigarete, ekstra neku hranu.. Pevala bih i na ispraćaju u zatvor, i na dočeku. Pevala sam inače na veseljima povodom nečijeg izlaska iz zatvora, da, ima toga", rekla je Andreana.