logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pevala bih na ispraćaju u zatvor": Andreana otkrila šta bi radila ako se Darko Lazić nađe iza rešetaka

"Pevala bih na ispraćaju u zatvor": Andreana otkrila šta bi radila ako se Darko Lazić nađe iza rešetaka

Autor Ana Živančević
0

Andreana Čekić govorila je o udesu svog kuma Darka Lazića.

"Pevala bih na ispraćaju u zatvor": Andreana otkrila šta bi radila ako se Darko Lazić nađe iza rešetaka Izvor: MONDO, Đorđe Milošević

Pevač Darko Lazić i njegova surpuga Katarina proslavili su prvi rođendan ćerki Srni. Među gostima našla se i kuma Andreana Čekić, koja je kasnila na gala slavlje. Ona je prokomentarisala saobraćajnu nesreću koju su Lazići doživeli 25. septembra u blizini Beogradske arene.

"Moji kumovi spremaju dugo Srnin prvi rođendan, verujem da su spremni. Znam da je tu Ana Sević, mi cirkulišemo tako na veseljima, najčešće Darkovim... Snima emisiju, pa kasni? Jes", pa progovorila o udesu:

"Potresla sam se bila jako. Ljudi vole da komentarišu, posebno Darka, njegov život je svima interesantan. Ono što ja kažem Darku nek ostane između nas, drago mi je da je živ i zdrav, videli ste svi povredu na glavi, to je sve što se desilo."

Ukoliko Darko bude završio u zatvoru Andreana će mu pevati na ispraćaju, ali i dočeku.

"Ako Darko ode u zatvor, donosiću mu sve što treba. Cigarete, ekstra neku hranu.. Pevala bih i na ispraćaju u zatvor, i na dočeku. Pevala sam inače na veseljima povodom nečijeg izlaska iz zatvora, da, ima toga", rekla je Andreana.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Andreana Čekić Darko Lazić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ