Nosi Halidovu sliku na grudima, pjeva i plače: Švajcarska se oprašta od Halida Bešlića, u prvim redovima Darko Lazić

Pjevač Darko Lazić danas je prisustvovao skupu u čast Halida Bešlića

Pjevač Halid Bešlić napustio nas je nakon kratke i teške borbe sa opakom bolešću. Region je u suzama od 7. oktobra, kada je saopšteno da nas je napustio legendarni pjevač, a danas su u njegovu čast, u gradovima bivše Jugoslavije i inostranstvu, organizovani skupovi na kojima su se pjevale njegove pjesme.

Potresne scene iz Sarajeva preplavile su mreže, a sada je pjevač Darko Lazić, koji se nalazi u Švajcarskoj, objavio kako je izgledalo okupljanje u inostranstvu.

Na jednom od brojnih snimaka koje je šerovao na svom storiju, vidi se i kako Darko drži Halidovu sliku na grudima i plače dok pjeva njegov hit.

Skupu u Sarajevu prisustvovalo je 30.000 ljudi, a na kraju se svima zahvalio pjevačev sin sa djecom i poručio "dok ste vi živi, živ je i moj otac".