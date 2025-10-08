Pomirili se Đani i Darko Lazić: Nije htio da ga zove posle saobraćajke, sad kažu da su "otac i sin"

Pjevači Darko Lazić i Radiša Trajković Đani bili zajedno na veselju i demantovali da su u lošim odnosima

Izvor: IG darkolazicofficial

Folkeri Radiša Trajković Đani i Darko Lazić, ponovo su u dobrim odnosima, nakon što je u medijima objavljena izjava starijeg pjevača da nije kontaktirao kolegu nakon saobraćajke.

Đani je tada izjavio "da ni njega Darko nije zvao kada je imao operaciju ruke", nakon čega su krenule glasine da su između njih nastale razmirice. I dok su javno pričali jedan protiv drugoga, sada su objavili zajednički video u kojem se vesele na jednoj proslavi.

"Ko je to rekao, ko je rekao? Ovo je moj ćale", govorio je u videu Darko Lazić, dok se Đani nadovezao: "Moj sin", i nazdravili su zajedno u kameru.

Pjevač Darko Lazić prije nekoliko dana imao je saobraćajku prilikom koje je zadobio povredu glave, a na nedavnoj proslavi ćerkinog rođendana, pred kamerama je rekao da je spreman na kaznu zbog prekršaja.