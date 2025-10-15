"Bila sam dobra ljubavnica": Naša pjevačica priznala da je 5 godina bila u vezi sa oženjenim, evo šta kaže o razvodu

Zlata Petrović progovorila je o svom turbulentom ljubavnom životu.

Pjevačica Zlata Petrović otkrila da je pet godina bila u vezi sa oženjenim muškarcem. Kako navodi, nije željela da razvede, a viđala se sa njim iz zadovoljstva, ne iskoristi.

"Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čovjeka s kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nisam ljubomorna, pa mi nije bio problem da delim čovjeka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nisam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Nije me zanimalo da li je neko bogat ako mi je lijepo pored njega. Sama zarađujem i imam dovoljno za sebe. Nisam tražila da mi neko kupuje bunde i automobile", istakla je Zlata.

"Imala sam burne veze i raskide"

"Nijedna žena ni muškarac nisu dobili diplomu jer su dobri u spavaćoj sobi. Nisam fatalna kao što neki pričaju. Možda sam takva bila u mladosti, ali kako idu godine, sve više se smirujem. Već neko vrijeme pored sebe imam jednog muškarca. Skrasila sam se. Imala sam burne veze i raskide, pa sam naučila da više ništa ne planiram. Sad sebi kažem nek traje koliko traje i ne nerviram se ni oko čega", rekla je ona.