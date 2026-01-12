Magistralni put Plužine-Šćepan Polje, koji je bio zatvoren zbog snijega i usova, ponovo je prohodan, saopštio je Auto-moto savez Crne Gore (AMSCG).

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Saobraćaj se obavlja mjestimično usporeno na putevima u zemlji zbog snijega u sjevernim predjelima. U juznim i centralnim predjelima saobraca se nesmetano.

"Skrećemo pažnju na povećanu opasnost od odrona na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i na poledicu na putevima u višim predjelima. Neophodna je krajnje oprezna vožnja prilagođena uslovima i stanju na putu i poštovanje pravila saobraćaja", piše u saopštenju.

Podsjećaju da je od 15. novembra 2025. do 1. aprila ove godine obavezna upotreba zimskih guma za sva vozila na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi. Kada na ostalim djelovima i dionicama puta koji nisu obuhvaćeni naredbom postoje zimski uslovi (sniježne padavine, snijeg, led ili poledica na kolovozu) na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima. Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je četiri milimetra.

Za vrijeme sniježnih padavina zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere na dionicama preko planinskih prevoja u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

Na regionalnom putu R-10 Đurđevića Tara-Mojkovac, na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona, usljed čega je saobraćaj obustavljen.

Od 9. do 31. januara odobrava se potpuna obustava saobraćaja u intervalu od osam do 12 sati i od 13 do 16.30 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R-30 dionica Petnjica-Bioča, potez Bioča-Lješnica .

U toku je rekonstrukcija regionalnog puta R-29 Bar-Kamenički most-Krute i dolazi do obustave saobraćaja za sve vrste vozila u terminima od osam do 11 i od 13 do 16 sati.

U periodu od 16. decembra 2025.godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od osam do 14 časova na regionalnom putu R-17 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta.

Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnjica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja na mjestima izvđjenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duža od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima (ponedjeljak-petak) u intervalima od sedam do devet i od 12 do 14 sati.

Na magistralnom putu M-3 dionica Plužine-Jasenovo Polje, lokalitet Zaborje -Jasenovo Polje saobraćaj se obavlja naizmjenično jednom trakom na mjestima izvodjenja radova i regulisan je svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji prilaznih saobraćajnica mostu Đurđevića Tara.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M-6, dionica Žabljak-Pljevlja.

Zbog izvođenja radova na redovnom održavanju kolovoza i sistema na auto-putu „Princeza Ksenija“, od 10. novembra 2025. vršiće se mjestimično zatvaranje po jedne saobraćajne trake duž trase auto-puta u smjeru Veruša -Mateševo. Neophodan je dodatan oprez i poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara obustavljen je saobraćaj u ulici Vojislavljevića u Podgorici od 3. juna prošle godine. Saobraćaj se obavlja alternativnim putnim pravcima u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.

"Pošto je stanje na putevima podložno čestim izmjenama prije polaska na put informišite se o stanju i prohodnosti puteva", ističu iz AMSCG-a.

U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo povrijeđenih.

Saobraćaj je umjerenog intenziteta.

AMSCG, podsjećaju, pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori.