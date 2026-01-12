Procijenjena vrijednost ove javne nabavke je 20.000 eura sa PDV-om, a ponude se na tender primaju do 15. januara kada će biti i otvorene.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore (JPMD) raspisalo je tender za reviziju ekonomske i finansijske analize sa predlogom ugovora o koncesiji i izradu koncesionog akta za Luku Risan o mogućnosti izdavanja u zakup na 30 godina.

Procijenjena vrijednost ove javne nabavke je 20.000 eura sa PDV-om, a ponude se na tender primaju do 15. januara kada će biti i otvorene.

Ekonomsko finansijska analiza sa predlogom ugovora o koncesiji Luke Risan koju potpisuju prof. dr Nikola Milović i prof. dr Mijat Jocović izrađena je 2020. godine.

“Imajući u vidu da je od njene izrade proteklo pet godina, neophodno je sprovesti reviziju postojećeg dokumenta. Revizija obuhvata sljedeće aktivnosti: opis predmeta koncesije, granice područja, oblasti, prostora i lokacije na kojoj će se vršiti koncesiona djelatnost, analizu opravdanosti ostvarivanja javnog interesa davanjem koncesije, sa pokazateljima da koncesija obezbjeđuje javni interes; rok trajanja koncesije; analizu alternativnih mogućnosti investiranja i pružanja usluga (investicija države/JPMD-a i mogućnost da država/JPMD upravlja lukom ili dijelom/komunalni vezovi luke)”, piše u tenderskoj dokumentaciji, kako javljaju Vijesti.

Uz to, revizija treba da obuhvati i sljedeće aktivnosti - uslove koje mora da ispunjava ponuđač, a koji se odnose na: registraciju u Crnoj Gori, stručne kvalifikacije, finansijsku sposobnost, tehničku opremljenost, osiguranje i druge reference i dokaze; predlog ugovora o koncesiji, procjenu visine investicije i njen odnos prema ukupnoj vrijednosti luke, kao i stanje objekata i opreme nakon isteka trajanja koncesije.

Napominje se da inovirani elaborat treba da sadrži i “pokazatelje da planirana koncesija obezbjeđuje odgovarajuću vrijednost za uložena finansijska sredstva/parametre za ocjenu ekonomske opravdanosti investicije; procjenu finansijske i tehničke izvodljivosti lučkih usluga ili privrednih djelatnosti; procjenu vremena potrebnog za povrat investicije i ostvarivanje primjerene dobiti po osnovu koncesione djelatnosti; parametre za određivanje koncesione naknade, način promjene visine koncesione naknade i način vršenja kontrole ostvarenih troškova održavanja i izgradnje objekata lučke infrastrukture i suprastrukture”, kao i da definiše početni iznos koncesione naknade; obavezu osiguranja objekta; procjenu finansijske i tehničke izvodljivosti lučkih usluga ili privrednih djelatnosti te “analizu, procjenu i uravnoteženje rizika između koncedenta i koncesionara.”

Izabrani ponuđač imaće i obavezu da sačini predlog novog koncesionog akta za izdavanje u zakup na period od 30 godina luke u Risnu, po BOT (build, operate, transfer - izgradi, koristi, vrati) principu, pišu Vijesti.

Prije pet godina kada su prvi put kretali u ovu aktivnost, iz Morskog dobra su saopštili da je cilj izrade koncesionog akta za risansku luku “stvaranje uslova za razvoj lučke djelatnosti i izgradnju savremene pomorske infrastrukture shodno važećoj Državnoj studiji lokacije za sektor 10, kojim je Luka Risan prepoznata kao gradska luka i luka nautičkog turizma”.

Inače, do nekoliko godina prije toga, Lukom Risan je kao koncesionar upravljalo preduzeće “Bastion Commerc” iz Kotora koje ju je koristilo za prekrcaj tereta. Većinom je to bio transport cementa i druge robe koju je ovdje dovozilo sopstvenim trgovačkim brodovima.

Investicija od 8,1 milion

U Ekonomsko-finansijskoj analizi urađenoj 2020. autori su predložili da se u skladu sa strateškim opredjeljenjem države da razvija nautički turizam i Prostornim planom posebne namjene za obalno područje u Risnu napravi luka nautičkog turizma -marina, kapaciteta do 150 vezova.

Predmet koncesije bila bi katastarska parcela 578 KO Risan I, površine 2.907 kvadrata koju čine aktuelna operativna obala i riva, izgrađene još u virijeme Austrougarske i Kraljevine Jugoslavije, te pripadajući akvatorijum ukupne površine 21.597 kvadrata. Procijenjena vrijednost investicije koju bi koncesionar trebalo da realizuje shodno Elaboratu o građevinskom stanju Luke Risan i drugim parametrima potrebnim da se ona pretvori u marinu kapaciteta 150 vezova, iznosila je 8,1 milion eura. Autori su predložili da fiksni iznos koncesione naknade bude ukupno 33.050 eura godišnje, kao i da varijabilna koncesiona naknada bude u visini od minimum dva odsto od EBIT-a (operativne, odnosno dobiti prije plaćanja kamata i poreza), a koju bude ostvarivao budući zakupac luke, prenose Vijesti.



U Ekonomsko-finansijkoj analizi urađenoj 2020. bilo je predviđeno da se od ukupne površine akvatorijuma datog u koncesiju, 4.495 kvadrata u aktuelnom mandraću oivičenom risanskom rivom sa jedne, odnosno operativnim obalom aktuelne luke sa druge strane, zadrži za komunalne vezove, a 17.102 kvadrata mora ispred aktuelnog pristaništa, namijeni za komercijalne vezove za jahte.

Sve ovo urađeno je uprkos tome što je područje Risanskog zaliva, posebno akvatorijum neposredno ispred tog malog grada, najveći i najznačajniji hidroarheološki lokalitet u Crnoj Gori sa ostacima u podmorju nekadašnje ilirske, odnosno kasnije antičke rimske luke i obalne naseobine.