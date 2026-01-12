Njemačku vojsku potresa ozbiljan skandal zbog optužbi za seksualno uznemiravanje, desničarski ekstremizam i korištenje droge u jednoj od najelitnijih jedinica Bundesvera.

Izvor: Profimedia

Njemačku vojsku potresa težak skandal zbog optužbi za seksualno uznemiravanje, desničarski ekstremizam i korištenje droge u jednoj od najelitnijih jedinica, što ozbiljno ugrožava napore Berlina da ojača oružane snage i podstakne regrutovanje u toku rastućih geopolitičkih napetosti.

Državno tužilaštvo istražuje više od desetak optužbi protiv vojnika 26. padobranske jedinice, vazdušno-desantne divizije.

Istrage su usmjerene na navode da su pripadnici ove elitne jedinice nosili uniforme u nacističkom stilu, koristili drogu i učestvovali u drugim neprimjerenim aktivnostima.

Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus izjavio je da je "užasnut" otkrićima, navodeći da je to u "oštroj suprotnosti sa osnovnim vrijednostima Bundesvera".

Optužbe su prvi put dospjele u javnost u oktobru prošle godine, kada su lokalne novine primile anonimnu dojavu o istragama zbog izvođenja Hitlerovih pozdrava, fotografisanja kolega pod tuševima te korištenja droge.

Vojska je kasnije potvrdila da je pokrenula internu istragu još u junu prošle godine nakon pritužbi koje su podnijele žene vojnici, koje čine oko 5 odsto jedinice.

U međuvremenu je smijenjen i komandant jedinice, pukovnik Oliver Henkel, koji je u oproštajnom govoru negirao povezanost svoje smjene sa optužbama.

"Frankfurter algemajne cajtung" prošle sedmice je objavio opširnu reportažu, citirajući vojne izvore koji tvrde da je u sjedištu jedinice postojala "krajnje desna, otvoreno antisemitska klika" koja je koristila uvrede poput "jevrejska svinja".

Žene su, prema navodima, bile izložene pornografskim šalama, prijetnjama silovanjem i neprimjerenom ponašanju muških kolega.

Nedjeljnik "Špigel" pisao je o dodatnim incidentima, uključujući tvrdnje da je komandant jedinice uperio napunjen pištolj u lica dvojice vojnika, dok je drugi vojnik morao na operaciju nakon što je od instruktora zadobio "višestruke udarce u genitalije i glavu".

Ovi događaji bacili su sjenku na novu šemu dobrovoljnog vojnog roka za osamnaestogodišnjake, pokrenutu ovog mjeseca s ciljem jačanja oružanih snaga usljed "straha od ruske agresije".

Skandal dovodi u pitanje i obećanje kancelara Fridriha Merca da će Bundesver učiniti najjačom konvencionalnom vojskom u Evropi.

Portparol vojske je rekao da je Bundesver istražio ukupno 55 osumnjičenih.

Tri vojnika su već otpuštena, protiv 19 se vode postupci za otpuštanje, a 16 slučajeva predato je državnim tužiocima zbog krivičnih djela povezanih sa drogom, govorom mržnje i korištenjem zabranjenih ekstremističkih simbola.

Ovo nije prvi put da se Bundesver suočava sa ovakvim problemima, jer je 2020. godine raspuštena kompletna elitna jedinica specijalnih snaga zbog ekstremističkih tendencija, a 2022. bivši je vojnik osuđen na zatvorsku kaznu zbog planiranja atentata.