"Najgore je kad je žena imala samo jednog muškarca": Pjevačica priznala da je s bivšim prvu noć imala "kombinaciju"

Pjevačica Zlata Petrović komentarisala veze za jednu noć i priznala da je tako završila u braku s voditeljem

Izvor: Petar Aleksić

Pjevačica Zlata Petrović je uvijek otvoreno govorila o svom ljubavnom životu, pa tako i priznala kakvo je njena trenutna, emotivna situacija.

"Moje ljubavno stanje je nikakvo. Trenutno nemam emotivnog partnera, ali to tako biva kada si zadovoljan na ostalim poljima. Uvijek mora nešto da fali i da žulja. Nikada nisam krila svoje partnere, pa ne znam zašto je moj ljubavni život toliko zanimljiv. Kad ga imam, kažem, kad ga nemam, ćutim i trpim", rekla je kroz smijeh Zlata, i priznala da ne bi imala problem da uđe u ljubavni odnos sa znatno mlađim muškarcem.

"U ljubavi pravila ne postoje i niko ne treba gleda godine. Ne bi mi smetalo da nađem dečka koji je mlađi od mene, pa sve i da je mlađi deset godina. To što sam starija, ne znači da sam za bacanje", rekla je pjevačica, i otkrila da nema ništa protiv "kombinacija".

"Zašto da osuđujemo se*s na jednu noć ako nekome to prija. Svako je gospodar svog života. Pa i ja sam s Pejom prvu noć legla u krevet, bila je kombinacija i mi smo dobili dijete, a kasnije postali muž i žena. Pravila ne postoje. Volim ljude koji znaju dosta i prođu sve. Najgore je kad je žena imala samo jednog muškarca", navela je Petrovićeva.

(Grand, MONDO)