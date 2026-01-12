Na snazi je narandžasti meteo-alarm, upozoravaju meteorolozi, zbog niskih temperatura i jakog vjetra.

Izvor: MONDO

Danas u Crnoj Gori, 12. januara, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme u južnim predjelima, ponegdje uz malu do umjerenu oblačnost. Sjever će biti mnogo hladniji, promjenljivo oblačan sa sunčanim intervalima, ali uglavnom suvo.

Vjetar je umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, a tokom dana postepeno slabi. Ujutro je na primorju slab, dok će u kontinentalnim predjelima biti umjeren i jak mraz.

Jutarnje temperature danas su od -16 do 0 stepeni, dok će najviše dnevne varirati između -8 i 7 stepeni.

U Podgorici danas pretežno sunčano, a krajem dana ili tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura oko -2, dok će tokom dana porasti do 5 stepeni.

Na snazi je narandžasti meteo-alarm, upozoravaju meteorolozi, zbog niskih temperatura i jakog vjetra.