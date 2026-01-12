Voditeljka napustila Beograd nakon što je njenom suprugu zapaljen lokal: Oglasila se na Instagramu i njemu se obratila

Marija Egelja podijelila je porodičnu fotografiju sa zimovanja.

Izvor: Instagram printscreen

Suprugu voditeljke Marije Egelje, Aleksandru Dabiću nedavno je zapaljen lokal na Vračaru, a počinioci još uvijek nisu uhvaćeni.

Nakon nemilog događaja Marija Egelja se oglasila i poručila da će lokal uskoro ponovo biti otvoren. I dok je neprijatna situacija uznemirila javnost, voditeljka je sada pokazala da porodica ostaje njen najveći oslonac.

Pogledajte fotografije Marije i Aleksandra:

Marija je na društvenim mrežama objavila emotivne fotografije na kojima uživa sa suprugom Aleksandrom i njihovim sinom, grleći se na snijegu, uz osmijeh koji govori više od hiljadu riječi.

Posebnu pažnju privukla je poruka koju je uputila:

"Od jedan do deset bebo, ti si nam pedeset."

Podsjetimo, Marija je prije Aleksandra bila sa 16 godina starijim fudbalskim trenerom Ljubišom Rankovićem, za kog je bila i vjerena.

Inače, Egelja je jednom prilikom govorila o porodici i istakla koliko joj je suprug, sa kojim ima dva sina, velika podrška.

"Najbitnija je organizacija i da imate supruga uz sebe kao podršku i pomoć. Tako da uz dobru organizaciju i dobru djecu, svi slušaju i sve je lakše. Ja sam dobro, hvala Bogu, kao i prvi put posle tog prvog porođaja brzo mi je prošao taj proces oporavka. Za sada smo u dobrom ritmu i nadam se da će tako i ostati", pričala je voditeljka.