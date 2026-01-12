Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati naselja i ulice u više crnogorskih gradova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Danilovgrad

-u terminu od 07 do 15 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno, dio Veljeg Brda, dio Spuža.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Kaludra

-u terminu od 09 do 11 sati: sela Šekular.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Savin Bor, selo Orahovo.

Plav

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati: Velika-Zaseok Potkraj.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Besnik.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su iz CEDIS-a.