Ovo je pjevač, otac Zlatana Ibrahimovića: Pravio haos kad su sina htjeli da mu smjeste u dom, žena ga ostavila zbog pića

Zlatan Ibrahimović je u svojoj biografiji govorio o svom odnosu sa ocem koji se odao alkoholu.

Slavni fudbaler Zlatan Ibrahimović u autobiografskoj knjizi "Adrenalin" otvoreno je pisao o odrastanju uz oca koji se borio sa porocima i teškim životnim okolnostima. Kako je istakao, upravo je rođenje i uspjeh njegovog sina bio prelomni trenutak koji ga je izvukao iz kandži alkoholizma. Malo je poznato da je Zlatanov otac Šefik Ibrahimović zapravo pjevač narodne muzike.

Iako se nikada nije previše pojavljivao u medijima, Šefik Ibrahimović je tokom godina nastupao širom nekadašnje Jugoslavije, gdje je bio prepoznatljiv po izvođenju narodnih pjesama.

On je sinu posvetio pjesmu "Zlato, Zlatane", a o njihovom odnosu je Zlatan Ibrahimović govorio u svojoj knjizi.

- Kao klincu, moja sreća je bila da imam ono što su druga djeca imala, da mogu da obučem nešto novo i da to pokažem, jer sam stalno nosio istu trenerku. Koristio sam fudbalske stvari. Kada mi nedostaju čarape, obukao bih štucne. Pokušavao sam da ih sakrijem ispod farmerki, ali su u školi primijetili i ismijavali me. Svaki dan je bio borba protiv siromaštva i sramote.

- Sreća sa ocem Šefikom je bila kada bi nas pokupio od moje majke, mene i sestre, jer je bio red da nas čuva cijeli dan. Uvezli bismo se na veliki parking, stavio me je u krilo i ja sam vozio volan tamnoplavog Opel Kadeta. Onda bi nas vodio da jedemo ogromne hamburgere i sladoled sa pavlakom na vrhu. To je bila prava sreća. Obično posjetim oca svaki put kada se vratim u Švedsku. Svratim u Malme iz Stokholma i pozdravim sve. Za ostalo rijetko kad razgovaramo. Moja majka je danas mirna i njena sreća je dio moje. Možete pročitati na njenom licu i rukama koliko je radila u svom životu. Ustajala je u 4 ujutro da bi otišla na posao, vratila se popodne da čuva petoro djece. Imala je dva balkanska muža koji su pili i zadavali joj više problema nego pomoći. Kada sam dobio prvu platu u Ajaksu, rekao sam joj: 'Mama, ti više ne radiš. Ja ću se pobrinuti za tebe'".

Pamti uvrede i psovke

Zlatan je u knjizi "Adrenalin" napisao da se njegova porodica raspala zbog oca koji se odao alkoholu, a pamti i žustre svađe svojih roditelja.

- Vikali su;:“J**** ti mater u pi***!“ Mislio sam, odlično, baš kao kod kuće. Ovdje mi je dobro. On nije gledao moje utakmice, niti me ohrabrivao sa školom. On je imao svoje pijančenje, svoj rat i svoju jugoslovensku muziku - napisao je Zlatan u autobiografiji.

Haos u školi

Zlatan Ibrahimović je u knjizi "Ja sam Zlatan" ispričao da su mu u školi čak dodijelili specijalnog pedagoga, što ga je jako nerviralo jer je smatrao da je to pretjerivanje. Iako je bio nemiran i često pravio nestašluke, imao je solidne ocjene i nije bio problematičan kako su ga drugi predstavljali.

Smatrao je da su ga željeli negativno obilježiti i da su ga doživljavali kao "drugačijeg", zbog čega se osjećao kao vanzemaljac. Kako kaže, u sebi je nosio ogromnu energiju – teško mu je padalo da mirno sjedi i uči, ali je bio izuzetno fokusiran i uspješan kada su u pitanju sport i fizičke aktivnosti, što je kasnije dovelo i do incidenta koji je izazvao skandal u školi.

"Jednog dana smo igrali innebandy. Ta moja specijalna učiteljica bila je prisutna i samo je zurila u mene. Posmatrala je i najmanju stvar koju sam napravio i visila mi za petama, kao flaster. Tako sam se naljutio da sam je spucao loptom pravo u glavu. Ona se šokirala: posle toga su zvali mog oca i htjeli su da me pošalju kod psihijatra ili u neku specijalnu školu, ili neki dom za prevaspitanje, šta znam".

Njegov otac Šefik Ibrahimović, burno je reagovao, vrijeđao i pravio haos u školi.

"Ako me razumijete, bilo je sasvim pogrešno o tome diskutovati sa mojim ocem. Niko nema pravo tako govoriti o njegovom djetetu, a ponajmanje učitelji koji prate njegovo dijete. Poludio je od ljutnje i drao se na cijelu školu nekim divljim kaubojskim stilom: 'Ko ste vi da osuđujete moje dijete na psihijatriju? Vi biste trebalo biti zatvoreni na psihijatriji. Šta je sa vama, mom djetetu nije ništa, on je najbolje dijete na svijetu, gonite se u materinu svi odreda!'"

"On je klasičan ludi Jugosloven, potpuno ufuran u svoj film, a ta učiteljica je prestala da radi brzo posle toga... Specijalni učitelj samo zbog mene? I sada sam ljut. Naravno, bio sam nestašan i nemran, ali obilježiti dijete na takav način. Tako se ne smije postupati sa djecom", zaključio je Ibrahimović.