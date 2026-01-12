Prema riječima očevidaca, dječak je prethodno ostavio jaknu na bankini i skočio u vodu, nakon čega je počeo da se davi.

Na zaštićenom području Parka prirode „Rijeka Zeta“ juče je spriječena tragedija zahvaljujući brzoj reakciji rendžera Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Glavnog grada, navodi se u prilogu RTV Podgorica.

Tokom redovne patrole, čiji je cilj bio upozoravanje okupljenih ribolovaca na zabranu ribolova, jedan od rendžera je oko 13 časova primijetio dječaka u kanalu Mareze, u blizini ribnjaka.

Prema riječima očevidaca, dječak je prethodno ostavio jaknu na bankini i skočio u vodu, nakon čega je počeo da se davi.

Dječak se u mutnoj i brzoj vodi držao za travu, dok je dubina kanala na tom mjestu nešto manja od dva metra. Zahvaljujući brzoj i prisebnoj reakciji rendžera, dječak je izvučen iz vode i spašen.

Na lice mjesta kasnije je stigla i policija, koja je preuzela dalje postupanje. Očevici su potvrdili ove informacije, a više detalja o ovom događaju očekuje se tokom današnjeg dana.