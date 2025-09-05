Zavirite u skromni stan Zlate Petrović u Mirijevu: Njene kolege kupuju zlatne wc šolje, a ona potezom oduševila

Sve je Zlata sredila u roze i bijelim tonovima, a prostor je prostran, ima puno svjetla i cvijeća.

Izvor: Petar Aleksić

Pjevačica Zlata Petrović već decenijama gradi uspješnu karijeru na estradi, a iako je tokom godina zaradila milione, mnogi bi pomislili da posjeduje više nekretnina. Međutim, to nije slučaj – Zlata živi skromnije od očekivanog.

Naime, ona ima stan u beogradskom naselju Mirijevo, ali, za razliku od nekih kolega, nije kupovala dodatne stanove za izdavanje niti ulaganje. Kako sama kaže, taj stan već ima svog naslednika.

"Pa svi valjda sve ostavljamo djeci, to je njihovo", rekla je Zlata jednom prilikom kroz smijeh.

Stan u roze i bijelim tonovima

Njen sin Jovan, koji je prije ulaska u rijaliti Elita aktivno objavljivao sadržaj na svom TikTok profilu, jednom je podijelio video na kome se vidi kako on i majka prave tzv. „generalku“ – detaljno sređuju cijeli stan. Snimak je izazvao pažnju javnosti jer je mali Peja usnimio svaki detalj.

Zavirite u stan Zlate Petrović:

Stan je uređen u roze i bijelim tonovima, prostran je i svijetao, a ukrašen je brojnim detaljima i cvijećem. Iako stan nije ogroman, dovoljno je komforan za Zlatu i njenog sina i predstavlja toplu porodičnu oazu.