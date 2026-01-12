Naš tim čeka pobjedu nad velikim rivalom

Izvor: VPSCG

Vaterpolisti Crne Gore protiv Mađarske od 15:15 časova igraju za prvo mjesto u grupi na Evropskom prvenstvu u Beogradu.

“Ovo je najbitnija utakmica na ovom Evropskom prvenstvu za nas jer može direktno da odredi ko će biti prvi u grupi”, jasan je Miroslav Perković, naš centar.

Obje selekcije na startu šampionata ostvarile su ubjedljive pobjede. Crna Gora je savladala Maltu 21:12, dok je Mađarska nadigrala Francusku 15:7.

“Mađari su vrhunska ekipa, vrhunski individualci… Imaju nekoliko igrača koji se izdvajaju od ostalih poput Kristijana Manherca i braća Vigvari. Uprkos tome možemo da igramo sa njima. Pripremili smo taktičke planove kako bi odgovorili na njihov individualni kvalitet. Imamo dobre šanse, možemo da se nadamo i vjerujemo u pobjedu”, dodao je Perković, javlja CdM.