Drešaj razmjenjivao poruke u kojima je govorio o potrebi da se biznismenu Miodragu Daki Davidoviću pomogne tokom predizborne kampanje za lokalne izbore u Nikšiću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) protiv navodnih pripadnika međunarodne kriminalne organizacije koju su, kako tvrde, formirali Radoje Zvicer, Vaso Ulić i Slobodan Kašćelan radi šverca dvije i po tone kokaina, nalaze se i skaj prepiske optuženih u kojima se, osim kriminalnih aktivnosti, pominju i politički procesi u Crnoj Gori, prenosi Dan.

Kako piše Dan, odbjegli Leon Drešaj, jedan od pripadnika ove organizacije koji je, kako se navodi u optužnici, aktivno učestvovao u švercu kokaina, u januaru 2021. godine razmjenjivao poruke u kojima je govorio o potrebi da se biznismenu Miodragu Daki Davidoviću pomogne tokom predizborne kampanje za lokalne izbore u Nikšiću.

Prema tužilačkim spisima, Leon Drešaj je 27. januara 2021. godine preko kriptovane aplikacije SKY ostalim pripadnicima organizacije poslao više poruka sa prilozima novinskih tekstova u kojima se pominju tadašnji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i biznismen Miodrag Daka Davidović, koji je te godine učestvovao na lokalnim izborima kao lider Narodnog pokreta. Reagujući na sadržaj tekstova, Drešaj je prokomentarisao da iza objavljenih članaka stoji "srpska služba sa Milom", nakon čega je u jednoj od poruka dodao "mi sad moramo na svaki način da pomognemo Daki, brate", što se, prema tumačenju istražnih organa, odnosi na tadašnju izbornu kampanju u Nikšiću u kojoj je učestvovao Davidović.

U nastavku komunikacije, Drešaj je koristio oštar i uvredljiv rječnik komentarišući političke protivnike i medijske navode, izražavajući nezadovoljstvo političkom situacijom uoči izbora. Istražni organi ukazuju da se ove poruke vremenski poklapaju sa intenzivnom fazom predizborne kampanje za lokalne izbore u Nikšiću, održane u martu 2021. godine, koji su u tom periodu bili u fokusu crnogorske javnosti, prenosi Dan.

Tužilaštvo, međutim, naglašava da se ove poruke posmatraju u sklopu ukupne komunikacije prikupljene tokom istrage i da u samoj optužnici nema tvrdnji o konkretnim nezakonitim političkim radnjama koje su eventualno proistekle iz ovih Drešajevih poruka. One su, kako navode, vremenski i sadržajno povezane sa širim kontekstom djelovanja kriminalne organizacije u kojoj je Drešaj, prema optužnici, imao značajnu finansijsku i operativnu ulogu.

Osim političkih poruka, dokumentacija sadrži i obimnu komunikaciju koja se odnosi na kretanja Leona Drešaja, ali i njegovog brata Viktora Drešaja u regionu, putovanja i razmjenu poruka sa više korisnika SKY ECC aplikacije, a koja je, prema navodima iz istrage, potvrđena i podacima iz evidencija graničnih prelazaka, piše Dan.

Prema opštužnici, Leon Drešaj je imao aktivnu i značajnu ulogu u djelovanju kriminalne organizacije. Iz spisa predmeta proizilazi da on nije bio pasivni učesnik, već osoba koja je učestvovala u planiranju, finansiranju i koordinaciji kriminalnih aktivnosti, a naročito u komunikaciji sa Vasom Ulićem, kojeg istražni organi označavaju kao organizatora i regrutera članova kriminalne grupe.

Kao organizatori kriminalne grupe označeni su Radoje Zvicer, Vaso Ulić i Slobodan Kašćelan, a kao njeni pripadnici Ulićev sin Nikola, Viktor Drešaj, Petar Miranović, Veselin Pavličić, Radomir Dobriša, Mileta Božović, Marinko Prelević, Vukan Matić Čoković, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić, Radovan Pantović, Milo Božović, zatim odbjegli Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Leon Drešaj i Dragan Pavličević.

Ulić, Zvicer i Kašćelan terete se da su početkom 2020. godine organizovali prekomorsko krijumčarenje 1.570 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, što je spriječila policija Kolumbije. Kako tvrde iz SDT-a, šverc 903 kilograma kokaina koji je ova kriminalna organizacija pokušala da prošvercuje u junu 2021. godine spriječila je australijska policija.

U komunikaciji koja datira iz jula 2020. godine, Vaso Ulić nudi Drešaju da se uključi u međunarodni švercerski posao, uz precizno definisane logističke i finansijske detalje. U porukama se pominje transport robe brodom iz Paname, preuzimanje u međunarodnim vodama i dalje plasiranje ka Evropi i Dubaiju. Kako tvrde iz SDT-a, Drešaj se u toj komunikaciji ne pojavljuje kao neko ko odbija ili prijavljuje ponudu, već kao sagovornik spreman da razmatra ulazak u posao, navodi Dan.

Istražni organi posebno ističu da se u porukama govori o ulaganjima od nekoliko stotina kilograma robe, vrijednosti koja se mjeri desetinama miliona eura, uz jasno definisanu raspodjelu profita i rizika. Ulić insistira na diskreciji i povjerenju, dok se iz nastavka komunikacije zaključuje da Drešaj učestvuje u dogovorima o prebacivanju novca i u organizaciji formalnih i logističkih detalja.