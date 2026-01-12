Značajan broj Xiaomi telefona i tableta neće dobiti Android 17, iako podrška neće odmah biti ugašena.

Izvor: SmartLife / Ilija Baošić

Razvoj Android operativnog sistema je mašina koja ne staje. Svake godine stižu nove funkcije i optimizacije korisničkog iskustva, ali to istovremeno znači i da dio starijih modela ostaje bez velikih sistemskih nadogradnji.

Koji su to tačno modeli zavisi od proizvođača do proizvođača, a u ovom tekstu se konkretno bavimo Xiaomi telefonima i tabletima koji neće dobiti Android 17 ažuriranje.

Na osnovu trenutno dostupnih informacija iz Android Enterprise Recommended (AER) programa, kao i ažurnih EOL statusa, postalo je jasno da će značajan broj popularnih Xiaomi modela ostati u okvirima Android 16 ekosistema, iako će možda svoj životni vek završiti sa HyperOS 3, pa možda čak i HyperOS 4 interfejsom.

U pitanju su sledeći modeli:

POCO M7 Pro 5G

POCO M6 Pro 4G

POCO X6 5G

REDMI Note 14 5G

REDMI Note 13 Pro 4G

REDMI Note 13 Pro 5G

REDMI Note 13 Pro+ 5G

REDMI 13

REDMI 14C

REDMI Pad Pro

REDMI Pad SE 8.7

REDMI Pad SE 8.7 4G

Važno je naglasiti da izostanak Android 17 nadogradnje ne znači će ovi telefoni odmah postati nebezbjedni, a još manje da će postati neupotrebljivi. Xiaomi će slati bezbjednosne zakrpe još neko vrijeme, a vlasnici o novom telefonu treba da razmišljaju tek kada Xiaomi zvanično saopšti da prestaje sa podrškom.