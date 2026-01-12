Značajan broj Xiaomi telefona i tableta neće dobiti Android 17, iako podrška neće odmah biti ugašena.
Razvoj Android operativnog sistema je mašina koja ne staje. Svake godine stižu nove funkcije i optimizacije korisničkog iskustva, ali to istovremeno znači i da dio starijih modela ostaje bez velikih sistemskih nadogradnji.
Koji su to tačno modeli zavisi od proizvođača do proizvođača, a u ovom tekstu se konkretno bavimo Xiaomi telefonima i tabletima koji neće dobiti Android 17 ažuriranje.
Na osnovu trenutno dostupnih informacija iz Android Enterprise Recommended (AER) programa, kao i ažurnih EOL statusa, postalo je jasno da će značajan broj popularnih Xiaomi modela ostati u okvirima Android 16 ekosistema, iako će možda svoj životni vek završiti sa HyperOS 3, pa možda čak i HyperOS 4 interfejsom.
U pitanju su sledeći modeli:
- POCO M7 Pro 5G
- POCO M6 Pro 4G
- POCO X6 5G
- REDMI Note 14 5G
- REDMI Note 13 Pro 4G
- REDMI Note 13 Pro 5G
- REDMI Note 13 Pro+ 5G
- REDMI 13
- REDMI 14C
- REDMI Pad Pro
- REDMI Pad SE 8.7
- REDMI Pad SE 8.7 4G
Važno je naglasiti da izostanak Android 17 nadogradnje ne znači će ovi telefoni odmah postati nebezbjedni, a još manje da će postati neupotrebljivi. Xiaomi će slati bezbjednosne zakrpe još neko vrijeme, a vlasnici o novom telefonu treba da razmišljaju tek kada Xiaomi zvanično saopšti da prestaje sa podrškom.