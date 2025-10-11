logo
"Navikao je da mu dajemo, ali nećemo Zlata i ja živjeti vječno": Zoran Pejić Peja bijesan na sina, spomenuo i Enu Čolić

Autor Dragana Tomašević
0

Voditelj Zoran Pejić Peja ističe potrebu da Jovan preuzme veću odgovornost za svoj život

"Navikao je da mu dajemo, ali nećemo Zlata i ja živjeti vječno"

Zoran Pejić Peja progovorio je o svom nasledniku Jovanu Pejiću koji trenutno uživa u vezi sa Enom Čolić koju je upoznalo u Zadruzi 8 Eliti.

On je istakao da njegov sin, koji trenutno uživa u vezi sa Enom Čolić, mora da se pozabavi i svojim životom.

"Jovan mora da radi, mora da brine o sebi, sutra će imati svoju porodicu, a Zlata i ja nećemo vječno živjeti. Navikao je da mu dajemo kao i svako dijete. Pogotovo Zlata, ona je neprevaziđena što se toga tiče, ne mogu da se svađam i kažem joj da nije u redu. Ona je takva i ima ogromnu dušu i osjećanja, ali to nije dobro po njega", rekao je Peja i nastavio:

 "Drago mi je da se izgradio, ali mislim da tek sad treba da se izgradi, ima 25 godina i treba da ima porodicu sutra i djecu. Ne može da ode da potroši pare na neke gluposti jer djetetu sjutra trebaju pelene, mlijeko, slatko, pudinzi... Ja hoću da ga normalizujem i ako se bude normalizovao ostavićemo mu nešto", rekao je Zoran Pejić Peja za "Hype TV".

