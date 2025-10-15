"Neću biti baka, nego nana": Suzana Mančić o ćerkinoj svadbi, svatovi razotkrili ljubavnu priču s generalom

Voditeljka i čuvena "Loto djevojka" Suzana Mančić, nedavno je postala tašta. Sada je otkrila detalje o vjenčanje i priče da je ćerka u drugom stanju.

Voditeljka i glumica Suzana Mančić pre nekoliko nedelja je postala tašta generalu Talijanu koji se oženio sa njenom ćerkom Teodorom Kunić.

Slike sa svadbe su preplavile mreže, kao i snimak kada Teodora mužu peva Senidinu pesmu uz trubače, a nakon što je otkriveno da novi zet ima petoro dece sa dve žene, objavljeno je i da je mlada u drugom stanju.

Voditeljka Suzana Mančić je demantovala ovu tvrdnju, a saa otkrila i kako je bilo na ćerkinom venčanju.

"Venčanje je bilo fantastično, ja sam jako srećna što je moja ćerka našla svoju ljubav i ona je srećnija od mene. Obećala sam joj da ću je naučiti da zašije dugme, sve ostalo zna i da kuva i pegla, ali dugme, to je misterija", rekla je Suzana, a potom otkrila da li je očekivala toliko pompu oko Teodorinog venčanja, odgovorila je:

-"Ja sam znala da će moja ćerka želeti svadbu u anonimnosti, ne u tajnosti, nema šta da se krije, ali ne vredi. Ne možeš da kažeš svatovima da ne izbacuju slike, svako to voli... Nevesta je bila božanstvena..."

Mnogo se pričalo i da je Suzanina naslednica u drugom stanju, ali je ona demantovala te navode.

"Nije trudna, to su spekulacije. Kada bude bila trudna ja ću to sa ponosom i radošću to objaviti . Volela bih da vidim produženje generacijsko, radovala bih se, ja sam živ čovek i da uživam u ulozi nane, neću biti baka",rekla je voditeljka.

