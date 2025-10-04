Suzana Manćić progovorila o zetu generalu Talijanu: "Solidan čovjek, kao kad kupuješ namještaj"

Suzana Mančić otkrila sve detalje o ćerkinoj svadbi i mladoženji.

Suzana Mančić (68) trenutno boravi u Velikoj Moštanici, gdje ima vikendicu, a za medije je progovorila o ćerkinoj udaji i zetu.

Velika medijska pažnja se digla jer se prije nekoliko dana udala vaša starija kćerka Teodora.

"Vjenčanje je bilo stvarno sve kako je ona zamislila. Ja uopšte nisam htjela mnogo da se miješam, sem tu i tamo sa nekom sugestijom. Ona je željela malu svadbu, željela je svadbu pod vedrim nebom ali nam vrijeme nije išlo na ruku, pa smo morali pod hitno da mijenjamo lokaciju i imali smo sreće da dobijemo jednu lijepu salu u Vinariji. Imali smo organizovan transport, za svatove koji ne voze ili ne žele da voze i da piju, tako da nas je autobus čekao ispred crkve i vozio na Frušku goru i vratio nazad. To je bila najbolja ideja od svih. Imali smo divnu muziku - Siniša i njegov orkestar 'Skale'. Imali smo i goste koji su se potrudili da nam uljepšaju veselje. Bila je moja kuma Biljana Jeftić, koja je podigla atmosferu. Tu je bila i fantastičan sopran Gabriela Ubović. Ona je najavila ulazak mladenaca sa popularnom arijom. Hrana je bila fenomenalna, vina vrhunska, svi smo bili tu, i mama, i tata, i naši najdraži prijatelji, i kumovi, i moja ćerka je uživala."

Da li ste zadovoljni zetom?

"Jesam! Upoznala sam zeta prije godinu dana i ostavio je na mene jako solidan utisak. Moj otac je uvjek govorio ako kupuješ namještaj, mora da bude solidan. To se isto odnosilo i na ljude. Tako da sam ja svog zeta procijenila kao jednog solidnog čovjeka uz koga i pored koga će moja ćerka biti srećna i zadovoljna."

Da li ste je nešto savjetovali?

"Pa, ne nešto naročito. Moja su djeca dobre devojke, vrijedne, znaju i da skuvaju, da počiste, ma sve znaju. Ne znaju samo da zašiju dugme (smijeh). Rekla sam Teodori: 'Hajde, prije nego što se udaš, da naučiš kako se dugme zašiva.' I naučila je". (smeh)

Sada će i da šije?

"Neće da šije, današnje generacije to ne rade, ali prosto ako ti nešto zatreba u poslednjem trenutku - otpade ti dugme, stvarno moraš da to sam uradiš. Ne možeš da nosiš u salon kod krojača."

Na društvenim mrežama se podigla polemika gde je Suzanim muž na vjenčanju?

"On je bio tu i slikao se on, samo ne voli da se njegove fotografije kače na društvenim mrežama, da se objavljuju po novinama, jer to škodi njegovom poslu i ja to stvarno poštujem."

Smatrate li da ćete biti bolja baka nešto što ste bili mama?

"Ne vjerujem. Ja sam se kao mama baš maksimalno posvetila svojoj djeci. Uostalom bila sam sama. A unuci imaju svoje mame i tate. Ja ću biti tu da uradim glanc, da pripremim nedeljni ručak, da pomognem kada su roditelji zauzeti. Ne vidim sebe kao klasičnu baku, ali čekaj dok se ne desi. Ja sam od uvjek bila samostalna, vrlo dobro organizovana i vrlo vrijedna osoba. Sebe i dalje vidim kao nekoga ko će da radi, ko će da doprinosi, ko će da zarađuje pare. Ja to jako volim". (smijeh)