Evo čime se bavi ćerka Suzane Mančić: Udala se za 23 godine starijeg generala, sad otkriveni novi detalji

Autor Đorđe Milošević
0

Teodori ovo nije prvi brak, a poznato je da generalnih iz prethodnih brakova ima petoro djece.

Evo čime se bavi ćerka Suzane Mančić Izvor: Instagram printscreen / teodorakunic

Suzana Mančić nedavno je udala ćerku Teodoru Kunić. Njena starija naslednica stupila je u brak sa generalom Miroslavom Talijanom, koji je od nje stariji dvadeset tri godine.

Mladoženja, iza koga su dva braka i petoro djece, čitav život je posvetio vojnoj službi. Karijeru je započeo na činu potporučnika, a vremenom je napredovao sve do komandanta 72. brigade za specijalne operacije.

I dok su detalji o mladoženji veoma dobro poznati javnosti, o Teodori se gotovo ništa nije znalo, kao ni čime se bavi, a Suzana je sada otkrila detalje o njenom zanimanju.

"Teodora je prilično dobar PR, to je uostalom i diplomirala, voli svoj posao, ima takta i strpljenja sa ljudima. Natalija je novinarka. Krv nije voda, moj otac Aleksandar Mančić bio je novinar prvo Borbe, pa onda Politike. Pratio je Tita, rad skupštine i na kraju energetiku, a Natalija piše o modi", rekla je Suzana, a onda se dotakla i same svadbe i ceremonije vjenčanja, a kasnije i veselja.

Pogledajte kako je izgledala svadbe Suzanine ćerke:

"Bilo je sve onako kako smo zamišljali. Naravno, mladenci su imali prioritete u izboru mjesta, izbora muzike, ali moji gosti su ostavili pečat, Biljana Jevtić i Gabrijela Ubavić, sopran, svaka na svoj nain. Teodora je željela malu svadbu, ali veselu, razigranu i punu ljubavi. To je i dobila. Svi smo učestvovali u toj energiji i magiji. Svima je bilo dobro", iskrena je bila Mančićeva.

Podsjetimo, ovo Teodori nije prvi brak. Prethodni je sklopila u Americi, daleko od svojih bližnjih, što je Suzani teško palo.

