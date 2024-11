Ćerka Suzane Mančić rekla "da" 20 godina starijem:Vjenčali se u Las Vegasu, a onda uslijedio obrt koji je promijenio sve

Ćerka Suzane Mančić našla se u centru pažnje zbog braka sa 20 godina starijim muškarcem.

Suzana Mančić u svojoj mladosti važila je za pravu bombu, a danas ponosno nosi titulu jedne od najljepših voditeljki na sceni. U skladnom braku je sa Grkom Simeonom Ocomokosom, a iz prvog braka sa Nebojšom Kunićem ima dvije ćerke Teodoru i Nataliju.

Natalija slovi za pravu ljepoticu i često je možemo vidjeti na majčinim slikama, dok je Teodora dospjela u centar pažnje kada se 2015. godine u Las Vegasu udala za dvije decenije starijeg biznismena Franca iz Austrije. O tom vjenčanju se dugo pričalo, jer ni po čemu nije bilo tipično za ove prostore.

Suzanu je najviše pogodilo to što nije prisustvovala ovako bitnom trenutku u životu svoje ćerke. Ipak, uslijedio je obrt.

Franc i Teodora su tri godine živjeli u braku punom uživanja, na relaciji San Francisko - Beč, a onda je ćerka Suzane Mančić odlučila da od života ipak želi nešto sasvim drugo, te je stavila tačku na brak i vratila se u srpsku prijestonicu.

O svom razvodu je govorila za domaće medije:

"Ne volim da odugovlačim. Kad sam spoznala da naš brak nije ono što želim i što tražim, nisam htjela da uzaludno trošim svoje i njegovo vrijeme. Temperamentna sam i strastvena osoba, ponekad i pomalo nagla, ali ovu odluku nisam donijela olako. Živjeli smo na relaciji San Francisko-Beč i u jednom trenutku mi je zasmetao takav način života, jer sam bila apsolutno posvećena suprugu. Dvije-tri godine mi je to prijalo, ali na kraju sam shvatila da me to ne ispunjava i da neću biti srećna, tim pre što sam bila daleko od porodice i prijatelja. Razvela sam se i vratila u Srbiju", ispričala je Teodora za "Gloriju" tada.

