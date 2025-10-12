Sarajevo se oprašta od Halida Bešlića: 30.000 ljudi na ulicama, u publici pjevači i glumci (Foto, Video)

Kod Vječne vatre u Sarajevu gdje je planirano održavanje skupa u sjećanje na legendarnog Halida Bešlića jutros je postavljena bina, a među prvima je stigla pjevačica Nikolina Kovač.

Večeras je kod Vječne vatre u Sarajevu najavljeno okupljanje građana, koji će u čast Halida Bešlića pjevati njegove pjesme. Tačno u 17 časova na ulicama se okupilo 30.000 građana koji će na taj način odati počast pjevaču.

Skupu prisustvuju pjevačica Nikolina Kovač, muzičar i član žirija Pinkovih Zvezda Dragan Stojković Bosanac, pjevačica Hanka Paldum, glumac Emir Hadžihafizbegović i mnogi drugi

Pogledajte snimke iz Sarajeva:

Halid Bešlić

Program je počeo izvođenjem pjesme “Sarajevo, ljubavi moja” Kemala Montena koju je otpjevao dečiji hor:

Halid Bešlić

