"Lice mu je požutelo jer je jetra otkazivala": Potresna ispovjest Halidovog prijatelja, bili nerazdvojni 33 godine

Autor Dragana Tomašević
0

Prijatelj i saradnjik Halida Bešlića u emotivnoj ispovjesti otkrio kako je počeo saradnju sa legendarnim pevačem, i nazvao njegovog sina herojem

"Lice mu je požutelo jer je jetra otkazivala": Potresna ispovjest Halidovog prijatelja Izvor: Kurir / Damir Dervišagić

Samir Kadrić, bosanskohercegovački harmonikaš i muzički producent, bio je dugogodišnji saradnik, prijatelj i gotovo član porodice legende narodne muzike, Halida Bešlića.

Njihovo neraskidivo prijateljstvo i profesionalna saradnja trajali su više od 33 godine, a sve je počelo još davne 1991. godine u Štutgartu, gdje su se prvi put sreli.

Već pri prvom susretu, kako Samir u srceparajućoj ispovjesti otkriva, prepoznali su sličan senzibilitet, energiju i životne vrijednosti. Halid je tada, impresioniran bendom u kojem je Samir svirao, prišao i ponudio saradnju. Od tog trenutka, postali su nerazdvojni - kako na bini, tako i u životu.

Postali nerazdvojni

"Mi smo živjeli 24 sata zajedno, od bine do života. Gubitak moje porodice. Takva sudbina nas je spojila. Više smo spavali zajedno nego sa ženama. Ja sam znao njegov život, to je jedini čovek na svijetu koji nije imao osobu s kojom je bio u svađi.

Silom prilika sam svirao u jednom mjestu pored Štutgarta, gde je on bio gost večeri. Mi smo imali dobar bend – što je njemu falilo. Kompletan bend koji prati pjevača. Odveo me je na stranu i pitao: "Možeš li?". A u to vreme nije bilo kao danas, da ti takva veličina ponudi saradnju. Rekao mi je: "Imam nešto dogovoreno – par jugoslovenskih klubova da odsviramo, pa da vidimo dalje." Ja mu kažem: "Rado bih. Hvala ti na ponudi."

Ta ponuda mi je tada otvorila značajnu ulogu u životu. Pitanje je da li bih danas bio živ da sam se vratio. Odradili smo nekoliko svirki i rekao mi je: "Ako hoćeš ostani sa mnom."Od tog dana, pa sve do njegovih poslednjih dana, nismo se razdvajali".

Samir Kadirić je Halidu radio aranžmane, komponovao muziku, producirao, a sve je počelo s pjesmom “Prvi poljubac”.

Sin je bio uz njega do poslednjeg momenta

"Zadnji koncert imao je u Banjaluci, 15. avgusta. Lice mu je požutelo jer mu je jetra otkazivala. Nadali smo se do poslednjeg trenutka, ali smo znali kako stvari stoje. To je nevjerovatna stvar. Ovim putem želim da odam veliku zahvalnost njegovom sinu koji je veliki heroj. Svaki dan je bio s njim, 24 sata.

Ja sam malo osjetljiviji, bežao sam... Dino je to podnosio. Trebalo je to i fizički i psihički izdržati. Retko sam vidio da je neko posvetio toliku pažnju".

