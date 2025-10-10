logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvali ga dok je bio u bolnici i pjevali "Beograđanko mala": Poslednji snimak Halida Bešlića tera suze na oči

Zvali ga dok je bio u bolnici i pjevali "Beograđanko mala": Poslednji snimak Halida Bešlića tera suze na oči

Autor Dragana Tomašević
0

Na društvenim mrežama osvanuo snimak Halida Bešlića u bolnici

Zvali ga dok je bio u bolnici i pjevali "Beograđanko mala" Izvor: Tiktok/@viktorhrsak1

Pjevač Halid Bešlić, koji nas je napustio u 72.godini nakon kratke i teške borbe s opakom bolešću, u jednom intervjuu je izjavio da bi "želio da ga pamte kao dobrog čoveka, a ne pjevača".

Cijeli region je nakon njegovog odlaska pokazao da se njegova želja, nažalost, ispunila, a ljudi ga se sjećaju u bolnim ispovjestima, dragocjenim anegdotama i suzama koje su pre nekoliko večeri preplavile Skenderiju.

Pogledajte nestvaran prizor iz Sarajeva:

Sada je na Tiktoku objavljen i snimak njegovih prijatelja u jednom lokalu, kada su se okupili i pozvali ga na telefon,dok je bio u bolnici, kako bi mu otpjevali stihove njegove pjesme "samo za tebe, Beograđanko mala".

Prijatelji su bili veseli, pokazali da misle na njega, a Halid se iz bolničke postelje blago smiješio.

Pogledajte:

Cijela sala je to veče bila uz Halida, mahala mu kada bi pjevač okrenuo telefon da ga i drugi vide, a na kraju je dobio i aplauz.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Halid Bešlić video

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ