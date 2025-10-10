Na društvenim mrežama osvanuo snimak Halida Bešlića u bolnici
Pjevač Halid Bešlić, koji nas je napustio u 72.godini nakon kratke i teške borbe s opakom bolešću, u jednom intervjuu je izjavio da bi "želio da ga pamte kao dobrog čoveka, a ne pjevača".
Cijeli region je nakon njegovog odlaska pokazao da se njegova želja, nažalost, ispunila, a ljudi ga se sjećaju u bolnim ispovjestima, dragocjenim anegdotama i suzama koje su pre nekoliko večeri preplavile Skenderiju.
Pogledajte nestvaran prizor iz Sarajeva:
Zvali ga dok je bio u bolnici i pjevali "Beograđanko mala": Poslednji snimak Halida Bešlića tera suze na oči
Sada je na Tiktoku objavljen i snimak njegovih prijatelja u jednom lokalu, kada su se okupili i pozvali ga na telefon,dok je bio u bolnici, kako bi mu otpjevali stihove njegove pjesme "samo za tebe, Beograđanko mala".
Prijatelji su bili veseli, pokazali da misle na njega, a Halid se iz bolničke postelje blago smiješio.
Pogledajte:
Zvali ga dok je bio u bolnici i pjevali "Beograđanko mala": Poslednji snimak Halida Bešlića tera suze na oči
Cijela sala je to veče bila uz Halida, mahala mu kada bi pjevač okrenuo telefon da ga i drugi vide, a na kraju je dobio i aplauz.