Na društvenim mrežama osvanuo snimak Halida Bešlića u bolnici

Izvor: Tiktok/@viktorhrsak1

Pjevač Halid Bešlić, koji nas je napustio u 72.godini nakon kratke i teške borbe s opakom bolešću, u jednom intervjuu je izjavio da bi "želio da ga pamte kao dobrog čoveka, a ne pjevača".

Cijeli region je nakon njegovog odlaska pokazao da se njegova želja, nažalost, ispunila, a ljudi ga se sjećaju u bolnim ispovjestima, dragocjenim anegdotama i suzama koje su pre nekoliko večeri preplavile Skenderiju.

Pogledajte nestvaran prizor iz Sarajeva:

Vidi opis Zvali ga dok je bio u bolnici i pjevali "Beograđanko mala": Poslednji snimak Halida Bešlića tera suze na oči Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 7 7 / 7

Sada je na Tiktoku objavljen i snimak njegovih prijatelja u jednom lokalu, kada su se okupili i pozvali ga na telefon,dok je bio u bolnici, kako bi mu otpjevali stihove njegove pjesme "samo za tebe, Beograđanko mala".

Prijatelji su bili veseli, pokazali da misle na njega, a Halid se iz bolničke postelje blago smiješio.

Pogledajte:

Cijela sala je to veče bila uz Halida, mahala mu kada bi pjevač okrenuo telefon da ga i drugi vide, a na kraju je dobio i aplauz.