Pjevač prekinuo nastup, ne može da zaustavi suze: Nedavno izgubio sina, sad ostao bez prijatelja (Video)

Pjevač nije mogao da zadrži suze zbog smrti dragog prijatelja i kolege.

Izvor: Tiktol/Printscreen/nihada91

Pjevač Enes Begović prošle godine je doživio veliki gubitak kada je ostao bez sina jedinca, a sada je potresen i zbog smrti kolege i prijatelja, Halida Bešlića, koji nas je iznenada napustio prije nekoliko dana.

Kao i mnogi drugi muzičari, Begović je na nastupu odavao počast preminulom Halidu, ali njegova reakcija i iskazana emocija posebno su dirnule publiku.

U jednoj hali gdje je nastupao, pokušao je da izvede Halidovu pesmu "Romanija", ali mu to nije pošlo za rukom, budući da je sve vreme brisao suze.

Sahrana u ponedeljak

U Narodnom pozorištu Sarajevo komemoracija Halidu Bešliću biće održana u ponedeljak, 13. oktobra, s početkom u 11 sati. Dženaza će biti klanjana istog dana u 13:30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

Prema prvim procjenama policije, na sutrašnju dženazu Halida Bešlića u Sarajevu pristiže 30.000 posjetilaca.