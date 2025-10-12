CRNOGORSKI PJEVAČ LUKA LUKIĆ OBJAVIO DUET SA LJEPŠOM POLOVINOM! „PJESMA JE AUTOBIOGRAFSKA, NIJE LAKO“

Muziku potpisuje Novak Stanković, aranžman Relja Jakovljević, a tekst Mikoš Mikeli.

Izvor: Youtube / Luka Lukić i Almija Krdžalić

Crnogorski pjevač Luka Lukić, finalista muzičkog takmičenja Zvezde Granda, objavio je duetsku pjesmu sa Almijom Krdžalić.

Već je poznato da ove Zvezde Granda nisu samo kolege – tokom takmičenja među njima se rodila ljubav koja i dalje traje.

Pjesma „Samo me voli“ ugledala je svjetlost dana na zvaničnom kanalu Grand Production-a.

Lukić ne krije da je pjesma autobiografska, te otkriva kako je nastala:

„Jedne večeri smo sjedjeli sa našim prijateljem Mikelijem i otvoreno razgovarali o tome kako smo naišli na osudu bližnjih zbog različite vjeroispovijesti. To ga je jako pogodilo i isto veče nam je napisao pjesmu“, kazao je pjevač, dodajući da bi ovom pjesmom želio da poruči svima da nemaju predrasude, jer – kako i pjesma kaže – „nije bitno ko klanja, ko moli se“.

Djeluje da je Luka prilično siguran u svoju ljubav sa koleginicom Almijom.

Na pitanje da li je teško održavati vezu na daljinu, pjevač priznaje da nije lako, ali dodaje da, kada se dvoje iskreno vole, sve prepreke se mogu prevazići.

Ako je suditi po komentarima, pjesma ima ozbiljne šanse da postane hit. Luka kaže da će nastaviti da se trudi, da radi na sebi i da teži tome da bude redovan u objavljivanju pjesama.

Lukić od nedavno živi u Beogradu, gdje nastupa i radi sa Prestige bendom, te su mu svi dalji planovi za karijeru vezani za njih.