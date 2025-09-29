logo
Bitno ime se vraća u Zvezde Granda: Čekala je pravi trenutak, otkrila detalje koji su sve iznenadili

Autor Đorđe Milošević
Sanja je bila važan dio projekta, a iz istog se povukla zbog trudnoće.

Bitno ime se vraća u Zvezde Granda: Čekala je pravi trenutak, otkrila detalje koji su sve iznenadili Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Voditeljka Sanja Kužet danas se pojavila na snimanju emisije "Nikad nije kasno“. Nakon porođaja, Sanja je bila na trudničkom bolovanju i u potpunosti se posvetila porodičnom životu i uživanju sa sinom Vukom, koji je prije tri mjeseca napunio godinu dana.

Na snimanju je sve prisutne oduševila svojim izgledom i atraktivnim stajlingom, a mnogi su komentarisali da nikada nije imala bolju liniju.

Za domaće medije je otkrila i kada planira da se vrati na posao, odnosno kada će je publika ponovo gledati u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

"Povremeno ću se pojavljivati. To je sve što sada želim da otkrijem", bila je misteriozna Sanja za Grand.

Bila zaštićena zahvaljujući Popoviću

Voditeljka Sanja Kužet govorila je svojevremeno o dugogodišnjem odnosu koji je izgradila sa osnivačem Granda, pokojnim Sašom Popovićem.

Kako kaže, Saša Popović ju je uvijek na neki način štitio, što joj je posebno značilo tokom godina provedenih u Grandu.

"Iskreno, možda sam bila malo zaštićena. Nisam bila na tom udaru u prvim borbenim redovima da tako vikne na mene i zaista nikad nije vikao na mene, osim tad u "lajvu". Zvao me je Sanjice i uvijek je nekako bio blag prema meni. Ako sam od jedne osobe dobila najveći broj komplimenata, to je definitivno bio on", ispričala je Sanja.

