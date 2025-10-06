logo
Muzička takmičenja na udaru kritika, publika im ovo zamjera

Autor mondo.me
Ove godine, publika ima priliku da prati čak 3 muzička takmičenja koja se emituju svake sedmice.

IDJ show Zvezde Granda ili Pinkove zvezde Izvor: YouTube printscreen

Zvezde Granda nastavljaju u izmijenjenom sastavu. Pridružila im se Dara Bubamara, dok je svoju stolicu napustila Marija Šerifović, miljenica mnogih. Njene kolege Viki Miljković i Dragan Stojković Bosanac, prešli su u Pinkove zvezde, gdje su se pridružili Desingerici, Jeleni Karleuši i Zorici Brunclik. Tim potezom Viki i Bosanac naišli su na kritike kolega, na šta je pjevačica kazala da posle Saše Popovića više ništa nije isto. 

Kada je riječ o IDJ show-u, čiji stručni žiri čine Seka Aleksić, Relja Popović i Nataša Bekvalac, on za sada prednjače kada su pozitivni komentari u pitanju, u odnosu na konkurente.  Popularni tiktoker Halomilice, objavio je video u kojem je pohvalio ovu produkciju, uz komentar da je ovdje najveći akcenat stavljen na takmičare, što po mišljenju mnogih, i treba biti poenta. 

,,Nije došao žiri tu da se reklamira i da se blamira", poručio je on, izazvavši niz reakcija.

,,Dijelim mišljenje, bravo za show", napisao je jedan pratilac, dok su neki bili suprotnog stava:

,, Show je krš realno, ne postoji jedna osoba koja je makar polu zvezda iz tog show-a".

 Ovo je trenutno jedna od najaktuelnijih tema na društvenim mrežama . Glavno pitanje je da li kandidati dobijaju dovoljno prostora ili ipak članovi žirija ostaju u prvom planu. Publika se pita - gdje bi neko ko želi da gradi muzičku karijeru trebalo da nastupi, na kojoj sceni, i da li će mu biti pružena adekvatna pažnja, ili će minutaža emisija i dalje biti ispunjena prepirkama među estradnim zvijezdama.

Ovakva poređenja intrigiraju javnost, jer region odavno nije imao ovoliko muzičkih takmičenja istovremeno. A kako najavljuju, uskoro stiže i četvrto - Hype zvezde.

Na Tik Toku se oglasila i bivša učesnica Zvezda Granda, Varja Topalović, koja je poručila:

,,Nekada su Zvezde Granda bile institucija, mislim da to danas nema nekog smisla i mislim da to neće biti slučaj ni sa Hype zvezdama".

Šta vi mislite?

