Oglasila se Stanija Dobrojević: Dečko je ostavio uživo u programu, evo šta mu je poručila

Stanija Dobrojević reagovala na izjavu Asmina Durdžića da su raskinuli

Starleta Stanija Dobrojević se nakon što ju je Asmin Durdžić javno ostavio, oglasila na mrežama i rekla da su se konačno oboje složili oko jedne stvari, odnosno njihovog raskida.

Asmin Durdžić je danas usred programa uživo saopštio da je definitivno stavio tačku na svoju vezu sa Stanijom Dobrojević, kao i da je od sada slobodan čovjek.

Dobrojevićeva je ipak bila kratka i samo poručila da su se posle mnogo vremena njih dvoje konačno složili oko jedne stvari - njihovog raskida.

"Ne znam više ni šta da pričam, šta da iskomentarišem, šta da kažem sem da smo se izgleda on i ja složili oko jedne stvari, crvenog kartona. Da...", rekla je Stanija na svom Instagramu.