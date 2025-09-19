Asmin Durdžić šokirao priznanjem o intimi sa Stanijom: "Zbog nje nisam mogao, svaki put me bolela glava"

Asmin Durdžić, dečko Stanije Dobrojević, postao je dio "Elite 9", ali njegov odnos sa Aneli Ahmić i dalje intrigira javnosti.

Dečko Stanije Dobrojević, kojeg mnogi nazivaju Alibaba, postao je učesnik "Elite 9", nakon što je u prethodnim sezonama indirektno učestvovao, zbog svog odnosa sa bivšom Aneli Ahmić sa kojom ima ćerku Noru.

U toku emisije "Gledanje snimaka", Asmin je pričao o čudnim dešavanjima zbog kojih sumnja da je Anelina majka, koju nazivaju Grofica, na njega "bacila magije".

"Kad nekoga voliš i imaš emociju za odnose, ja kad sam želio da imam odnose svaki put me je glava razvaljivala", pričao je Asmin, i šokirao javnost tvrdnjama.

Stanija o Asminovoj prevari u "Eliti 9"

Stanija je priznala da oduševljena što je njen partner ušao u rijaliti, ali je odgovorila i na pitanje da li se plaši Asminove prevare u rijalitiju:

"Znam šta je zatvoren prostor, imam prebačaje - čas sam mirna - čas pomislim svašta nešto. Ja znam da on nema pojma šta je to i šta ga čeka. Šta da radim ako mu se desi... Neću reći da sam spremna na to", kaže ona, te se osvrnula na njegov karakter:

"Ulazak me je iznenadio, jer je ostao miran i suzdržan, jer znamo kakav je on na jeziku. Njemu je duševna hrana da se svađa sa nekim, da li je to bivša, njena familija... Ja sam drugačiji tip. Eno ga sada sa svima njima tamo, pa nek mu je sa srećom."

Kako ističe, od Asmina više ništa ne može da je iznenadi, a uz to je priznala i da trpi "teror" od strane njega jer je previše ljubomore u njihovom odnosu.

"Negativno me je iznenađivao dvije godine, zaista se pokazao najgori i ne može gore od onog što se pokazao. Mislim da je vrijeme da se pokaže u boljem svjetlu. Prvo sam mislila: 'Idi već jednom, da mogu da dišem'. Koliko me kontroliše, toliko me zove, pa se blokiramo... Mislila sam neka ode da ne trpim taj teror, a onda kada je otišao bilo mi je žao. Biću mu vjetar u leđa. Bio mi je šok što ulazi. Ništa me nije pitao", kaže Stanija za "Premijeru Vikend specijal" i najavila i svoj ulazak u Bijelu kuću.

