logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Asmin u programu uživo raskinuo sa Stanijom Dobrojević: Ušao u rijaliti zbog nje, pa počeo da muva drugaricu

Asmin u programu uživo raskinuo sa Stanijom Dobrojević: Ušao u rijaliti zbog nje, pa počeo da muva drugaricu

Autor Dragana Tomašević
0

Asmin Durdžić je danas cimerima u rijalitiju Elita 9 saopštio da nije u vezi sa Stanijom Dobrojević

Asmin u programu uživo raskinuo sa Stanijom Dobrojević Izvor: Instagram printscreen

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić je danas u programu uživo javno raskinuo sa svojom djevojkom Stanijom Dobrojević.

Asmin Durdžić je na samom početku "Elite 9" istakao da ulazi u rijaliti kako bi dokazao svoju ljubav prema Staniji Dobrojević, ali je brzo popustio i počeo da muva Maju Marinković.

Ovaj njegov postupak je isterao iz takta Staniju, koja je rekla da mu je dala žuti karton, odnosno opomenu, a ako nastavi da se muva sa ukućankama, doći će do raskida.

Kako je sam Durdžić danas izjavio, žuti karton za njega znači crveni, zbog čega je pred svima on ostavio Dobrojevićevu.

"Imam samo da kažem da žuti karton gledam kao crveni. Od danas sam slobodan", rekao je Asmin, pa opsovao ukućane.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Asmin Durdžić Stanija Dobrojević raskid

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ