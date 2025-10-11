Asmin u programu uživo raskinuo sa Stanijom Dobrojević: Ušao u rijaliti zbog nje, pa počeo da muva drugaricu

Asmin Durdžić je danas cimerima u rijalitiju Elita 9 saopštio da nije u vezi sa Stanijom Dobrojević

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić je danas u programu uživo javno raskinuo sa svojom djevojkom Stanijom Dobrojević.

Asmin Durdžić je na samom početku "Elite 9" istakao da ulazi u rijaliti kako bi dokazao svoju ljubav prema Staniji Dobrojević, ali je brzo popustio i počeo da muva Maju Marinković.

Ovaj njegov postupak je isterao iz takta Staniju, koja je rekla da mu je dala žuti karton, odnosno opomenu, a ako nastavi da se muva sa ukućankama, doći će do raskida.

Kako je sam Durdžić danas izjavio, žuti karton za njega znači crveni, zbog čega je pred svima on ostavio Dobrojevićevu.

"Imam samo da kažem da žuti karton gledam kao crveni. Od danas sam slobodan", rekao je Asmin, pa opsovao ukućane.