Skupa kola, vila na Dedinju i zlatni tron za snimak ispred Hrama Svetog Save: Odakle Adaktarovima tolike pare?

Autor Dragana Tomašević
0

Adam Adaktar i njegovi članovi porodice izazvali su pažnju nakon emitovanja porodičnog rijalitija u kojem su pokazivali svoj luksuzan život.

Skupa kola, vila na Dedinju i zlatni tron za snimak ispred Hrama Svetog Save: Izvor: Printscreen

Srbija je prije par godina bila u prilici da pogleda rijaliti "Adaktarovi" na Pink televiziji u kojoj je gledala svakodnevnicu "boga obrva" i njegove porodice. Nakon emisije u kojoj su prikazivani lokali, vila na Dedinju i automobili, gledaoci su često u komentarima pitali "odakle im sve to".

Iako svi znaju da se bave "uljepšavanjem obrva", po čemu su i poznati, mnogima je bilo neshvatljivo da je samo taj unosan biznis Adaktarovima doneo vile na Dedinju, luksuzne automobile i život na visokoj ljestvici.

Oni su napokon otkrili čime se sve to bave.

Za samo pet godina Adam je otvorio nekoliko lokala na najtraženijim lokacijama u Beogradu. Posle prvog "Adaktar centra" koji je otvoren 2017. godine u srcu Vračara, Adam i njegova porodica pokrenuli su i bjuti centar, a zakupili su i lokal u elitnom delu Novog Beograda.

 Prema pisanju Telegrafa, Adam sa majkom, tetkom, bakom i suprugom posjeduje pet firmi koje posluju u sklopu njihovog porodične imperije, a najviše im donosi para firma koja se bavi prodajom licenci za rad po njihovim pravilima.

Vozni park

Bahati život Adaktarovih nema kraja. To pokazuje i vozni park ove imućne porodice koji se procjenjuje na više od pola miliona eura! Svi se sjećamo bizarnog otkrivanja pola prvog Adamovog djeteta, kada je njegov džip marke „Maserati“ bio ofarban u svetlo plavu boju.

A onda je njegova majka Alis za otkrivanje pola trećeg djeteta, isti taj automobil ofarbala u svijetlo roze boju, bez Adamovog znanja što ga je veoma razljutilo.

 Adaktar neretko svojim izjavama razbesni javnost, a jednom prilikom je zlatni tron stavio ispred Hrama Svetog Save kako bi se snimao za Tiktok.

Tagovi

Adaktarovi Adam Adakart nekretnine

