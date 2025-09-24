Mlada pjevačica Teodora Džehverović, kupila je još jedan stan u Beogradu.
Mlada pjevačica, Teodora Džehverović (28), vlasnica je jedne nekretnine u Beogradu u Višnjičkoj banji, koju je, kako je istakla, sama sebi obijezbedila. Ipak, tu se nije zaustavila, pa je sa svojim pratiocima na Instagramu podelila još jednu radosnu vijest.
Sa suzama u očima, Teodora je otkrila da je kupila još jedan stan.Izvor: Instagram printscreen / teodoradzehverovic
"I kupljen drugi stan u životu. Hvala ti Bože", napisala je pevačica hita "Vudu" te nije mogla da sakrije sreću i uzbuđenje.
Mašta o kupovini stana u Dubaiju
Pre tri godine mlada pevačica se skućila u stambenom kompleksu u Višnjičkoj banji. Prvu nekretninu pazarila je u naselju kraj Dunava još dok je bilo u fazi izgradnje. Teodora je stan mjesecima opremala i lično nadgledala radove, kako bi svaki kutak bio uređen baš kako želi.
Pogledajte slike iz stana:
Teodora Džehverović pazarila novu nekretninu: Posle Višnjičke banje, mašta i o trećem stanu u Dubaiju
Stambeni kompleks okružen je zelenilom, sa pogledom na obalu Dunava, a iako nije u samom centru grada, dobro je saobraćajno povezan, pa pevačica lako stiže svuda.
U istoj zgradi u kojoj se skućila pevačica stanovali su i njen brat Sava Džehverović i snajka Adriana Kadar sa ćerkicom Doroteom, prije preseljenja u Dubaji.
Teodora Džehverović pazarila novu nekretninu: Posle Višnjičke banje, mašta i o trećem stanu u Dubaiju
Kako je navikla da su blizu, Teodori sada mnogo nedostaju, zbog čega planira da i ona pazari nekretninu u Emiratima, a mnogi se pitaju da li je to učinila sada. Ipak, Teodora još uvek nije otkrila na kojoj lokaciji je njen drugi stan.