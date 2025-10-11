logo
Sin Goge Sekulić od oca dobio stan u Dubaiju: Pjevačica otkrila koliko nekretnina ima, naslijedila i planinu

Autor Ana Živančević
0

Goga Sekulić otvoreno je govorila o svojim nekretninama.

Goga Sekulić o razlozima hapšenja Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć

Pjevačica Goga Sekulić sa sinom živi u stanu na Vračaru, a jednom prilikom je otkrila da je njen sin dobio od oca nekretninu u Dubaiju sa samo pet godina.

"Sada ću ekskluzivno da kažem, možda se tata njegov i naljuti. Dobio je stan u Dubaiju od tate. Najbitnije mi je da oba roditelja budu tu. Djeca treba da budu maksimalno ispoštovana i voljena. Da oba roditelja učestvuju u odrastanju djeteta", izjavila je Goga i otkrila u kakvim je odnosima sa bivšim mužem.

"U dobrim smo odnosima, jako korektnim. Voljela bih tako da ostane", izjavila je ona.

"Pošto se pjevači hvale da imaju mnogo nekretnina, evo reći ću i ja, imam dva stana i jedan auto. Stan na Vračaru vrijedi 300.000 eura. Porez na njega sam uredno platila", rekla je Goga kroz osmeh u emisiji ''Premijera Viked Specijal''.

Njena rođena sestra i ona imaju nasledstvo u Crnoj Gori.

"Sestra je dobila kuću na moru, a ja sam dobila planinu u Mojkovcu", ispričala je Goga u emisiji ''Zvezde Granda Specijal'' pa dodala:

"Ne planinu bukvalno, više brdo, ali ne smijem da kažem koliko je to brdo. Mnogo hektara ima (smijeh)."

Otkrila je kakav joj je plan sa tolikim imanjem

"Pa mislila sam neki rafting. Mislim u budućnosti, kad se ode u penziju mora nešto da se radi, pjevaću sa brda", izjavila je Goga.

