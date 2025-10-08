Hiljade Sarajlija na Skenderiji plače za Halidom Bešlićem, nestvarni prizori u Sarajevu. Predloženo da se Ulica Koševo preimenuje u čast pjevača.

Izvor: Kurir

Večeras tačno u 19 časova, u čast pokojnog pjevača Halida Bešlića, ispred Doma mladih na Skenderiji u Sarajevu počelo je okupljanje poštovalaca njegove muzike, građana, kao i njegovih prijatelja i kolega.

Kurir se nalazi na licu mjesta, a kako se može vidjeti na slikama i snimcima, više od pet hiljada Sarajlija svih uzrasta uglas spontano pjeva "Romaniju", "Jarane" i "Miljacku", uz suze i emocije, a posle svake pjesme uslijedio je veliki aplauz i ovacije.

Pogledajte te scene:

Vidi opis Nestvaran prizor u Sarajevu: Hiljade ljudi izašlo na ulice da oda počast Halidu, uglas pjevaju Miljacku i Romaniju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir Br. slika: 7 7 / 7

Okupljanje u Sarajevu predložila je bosanskohercegovačka scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, a poziv se proširio društvenim mrežama.

"Ispred Doma mladih. Da plačemo i pjevamo. Dođite, ponesite gitare, razglase, bubnjeve, šta imate. Ponesite ljubav za Halida", pisalo je na društvenim mrežama.

Inicijativa da se preimenuje ulica u pjevačevo ime

Kako odlazak Halida Bešlića ne predstavlja samo gubitak za muzičku scenu, već i za cjelokupno društvo u BiH, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Admela Hodžić najavila je da će podneti inicijativu da se Ulica Koševo preimenuje u Ulicu Halida Bešlića, kako bi mu odali počast za njegov lik i djelo.

Ona je citirala i samog Halida, koji je svojevremeno izjavio:

"Mi ćemo svi biti zaboravljeni. Pjevači posle karijere žive možda 15, 20 godina ili 30 – i to je kraj. Ako je bio dobar čovjek, može i ulicu da dobije."