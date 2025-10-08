logo
Viki ne može da se pomiri sa odlaskom kolega: "Ima li kraja više ovome, dosta je"

Autor Marina Cvetković
0

Muzička zvijezda Viki Miljković suočila se sa još jednim velikim gubitkom odlaskom Halida Bešlića.

Viki ne može da se pomiri sa odlaskom kolega: "Ima li kraja više ovome, dosta je" Izvor: Youtube printscreen / Viki Miljkovic

Pjevačica i članica žirija Pinkovih zvezda, Viki Miljković, suočila se sa još jednim velikim gubitkom odlaskom Halida Bešlića.

"Prosto sam utrnula više što se toga tiče. U ovoj godini, koja nikako da se završi više, izgubila sam mog velikog prijatelja Sašu Popovića, mog rođenog brata koji mi je i jedini brat i za kojim ću patiti do kraja života, a sada takođe mog velikog prijatelja i kolegu Halida Bešlića. Stvarno, ima li kraja više ovome? Dosta je!" rekla je sa gnedlom u grlu Viki, pa otkrila da po svaku cijenu odlazi na sahranu Bešlića koja će se održati u ponedeljak:

Viki na komemoraciji brata:

"Naravno, kako da ne odem? Trebalo je da u ponedeljak imamo snimanje, ali sam ja zamolila da se odloži, jer je on zaista bio moj veliki prijatelj, kao i njegova porodica, i to je poslednje što mogu da uradim za njega."

Viki i Halid su imali i zajednički duet - pjesmu "Ne zna juče da je sad":

Halid Bešlić i Viki Miljković duet Ne zna juče da je sad
Izvor: Youtube / Viki Miljković

