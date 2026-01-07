Luka Dončić neće prećutati kada ga vrijeđaju na NBA terenima

Luka Dončić ušao je u verbalni okršaj sa jednim navijačem Nju Orleansa tokom pobjede svojih Lejkersa u gostima, 111:103. Nakon izuzetno teškog šuta za tri poena, koji je pogodio, Dončić se okrenuo ka navijaču koji mu je dobacio „đubre“, dok je Slovenac ulazio u sve težu situaciju.

„Šta si rekao, kretenu? Šta si rekao, ha?“, rekao je Dončić, očigledno motivisan uvredama do kraja. Za to vrijeme, Lebron Džejms ga je čekao na polovini terena, da zajedno proslave veliku Lukinu trojku. Svi su vidjeli njegovu svađu sa navijačem na kameri, ali još niko iz ovog ugla.

Lejkersi su u Nju Orleansu pobijedili 111:103 uz po 30 poena Luke Dončića i Lebrona Džejmsa, koji je posle meča odao priznanje Slovencu.

Posle javnih kritika trenera Džej-Džej Redika na račun fokusa svojih igrača, Lejkersi su počeli da igraju bolje i trenutno imaju skor 23-11, a u poslednjih pet utakmica pobijedili su u četiri.