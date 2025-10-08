Zorica Brunclik briznula u plač na pitanje o Halidu: Otkrila zašto neće ići na sahranu

Zbog prerane smrti Halida Bešlića, cijeli Balkan tuguje, a njegova koleginica Zorica Brunclik rasplakala se pred kamerama danas, dan nakon njegove smrti.

Izvor: Youtube/RTV Pink Official/Printscreen

Zorica se danas, 8. oktobra, pojavila na snimanju nove emisije "Pinkove zvezde", a pred kamerama se slomila zbog Halidove smrti.

Kako je na samom početku rekla, na sahranu neće ići - "jer to ne bi mogla da izdrži".

"Ne, ne! Ne bih mogla to da izdržim. Mi smo se vrlo uvažavali i vrlo poštovali. Sasvim sam slučajno ispričala, ta će emisija valjda sad ići u subotu. On je prvo zapevao kod mene na koncertu i toliko je brzo pričao, i čitav život nije uspio da uspori priču..."

Zorica Brunclik se prisjetila i jedne anegdote s početka njegove karijere, kada je gostovao na njenom koncertu.

"Sjećam se da je toliko bio zahvalan, zato što je menadžer koji je došao mene da pita, mislim on je moja generacija, ali je 10 godina kasnije od mene počeo, a menadžer me pitao: 'Je l može jedan momak da izađe na binu da pjeva?'. Ja sam mu tada rekla: 'Kako da ne, samo ak garantuješ da zna da pjeva' i sad on dolazi da mi se zahvali."

Ona nije uspjela da obuzda suze, te je pred kamerama zaplakala.

"On je tako brzo ispričao, i ceo život je tako, a ja mu onda kažem, 'Halide, jel može dušo to sad na 33, jer je ovo na 78'. On to nikad nije zaboravio, joj sad ćete da me rasplačete," zastala je pa nastavila:

"Kad sam imala Arenu, on je bez pogovora, nije ni pitao ni gdje, ni kada, ni s kim treba da pjeva. Te noći se vratio odmah. Tako da postoje neke karijere i neke generacije koje su drugačije. To je za veliko poštovanje."

Na samom kraju je rekla i po čemu će ga pamtiti.

"Pa po dobrim pjesmama, on je bio čovjek koji je stvarno... On je podsećao na Mehu Puzića, taj narodski tip čovjeka. On je jedan od poslednjih članova te sarajevske raje."