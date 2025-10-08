logo
Prodavao ćevape i napisao hit, mesecima ga nosio u džepu: Ovako je nastala Halidova pesma "Neću, neću dijamante"

Autor Dragana Tomašević
0

Pevač Halid Bešlić je jednom prilikom otkrio da je njegov veliki hit trebalo da bude sevdalinka

Ovako je nastala pjesma ,,Neću neću dijamante" Izvor: Tiktok/screenshot/@narodnjaci_

Poznati pevač Halid Bešlić preminuo je juče u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nakon teške bolesti. Ostvario je dugu i uspešnu karijeru, a iza jedne od njegovih najpoznatiijh pesama "Neću, neću dijamante" iz 1984. godine, krije se zanimljiva priča.

Pesmau koja je sastavni deo svih veselja napisao je tekstopisac koji je tada radio kao konobar i prodavao ćevape.

"Ta pesma je nastala 1983. godine. Dobio sam je od tekstopisca Fahrudina Pecikoze Pece koji je tada radio kao konobar i prodavao ćevape. Dao mi je, svidela mi se i tri meseca sam je nosio u džepu. Čitao sam taj tekst poznanicima, koji su bili oduševljeni. U to vreme smo pripremali album, jedan od mojih najboljih, i tek na kraju sam se setio te pesme i pomislio 'pa hajde da i nju uvrstimo'", pričao je Bešlić u "U tuđoj avliji".

"Tada su mi na taj tekst ponudili jednu melodiju, nalik na sevdalinku, što mi se nije dopalo, a tada sam bio stava da je ‘moja zadnja’. Ja sam odlučivao o svemu pa sam tako predložio i ovaj ritam, devet osmina, u kojem je pesma, što se potpuno uklopilo“, rekao je Bešlić i dodao:

"Kada sam je čuo uz taj ritam, na prvu, ma odmah sam znao da je to to! Malo smo je doradili, deo ‘Neću, neću’ je moja ideja i eto. Sve ostalo je istorija".

Podsetite se pesme:

@narodnjaci_#foru#balkan#srbija#narodnjaci#narodnamuzika#muzikauzivo#pesma#bosna♬ original sound - narodnjaci_

Halid Bešlić ćevapi pjesma

